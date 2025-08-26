«ابن سليم» و«بينيا» يدشنان طفرة «السيارات اللاتينية» بالمؤتمر الدولي

دبي (الاتحاد)

افتتح سانتياجو بينيا، رئيس باراجواي، ومحمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) مؤتمر الاتحاد الدولي للسيارات الأميركي 2025 في أسونسيون عاصمة باراجواي، ليصنعا بذلك إنجازاً جديداً لرياضة السيارات في أميركا الجنوبية.

ويعتبر هذا المؤتمر حدثاً رائداً على أجندة الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل حول العالم، حيث يجمع مندوبين من 33 دولة في الأميركتين.

وفي هذا السياق، قال محمد بن سليم: «أود أن أتقدم بخالص الشكر لرئيس جمهورية باراجواي، على انضمامه إلينا في هذه المناسبة الخاصة، ولمُضيفينا، نادي السياحة والسيارات في باراجواي، ومدينة أسونسيون على كرم ضيافتهم».

وأضاف: «يشهد قطاعا التنقل ورياضة السيارات تطوراً سريعاً هنا في باراجواي وفي جميع أنحاء الأميركتين. حيث تربط مشاريع البنية التحتية الكبرى المناطق وتعزز التجارة، ويشهد هذا الأسبوع إنجازاً تاريخياً في رياضة السيارات في أميركا الجنوبية بانضمام رالي باراجواي لأول مرة إلى أجندة بطولة العالم للراليات (WRC) التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي للسيارات».

ويجسد هذا المؤتمر الأميركي قيم الاتحاد الدولي للسيارات، وهو اتحاد عالمي مترابط في رياضة السيارات والتنقل. نحن نطور ونبتكر في جميع قطاعاتنا، ونجمع معاً مجتمعاً شغوفاً لتبادل المعرفة والأفكار.

من جانبه قال سانتياغو بينيا رئيس باراجواي: «لم نعد شيئاً خفياً في القارة، بل عملاق ينهض من جديد بكل قوة: نحن شعب فخور بجذوره وتاريخه البطولي، ومقتنع بمستقبله العظيم الحتمي. خلال الأيام القليلة القادمة، ستتاح لكم فرصة تجربة كرم ضيافة باراجواي الأسطوري، البلد الزاخر بشعب محب للحياة».

ويركز المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام ويستضيفه نادي السياحة والسيارات في باراجواي (TACPy)، على مواضيع رئيسية تشمل السلامة على الطرق والتعليم، والابتكار في مجال التنقل وتكنولوجيا السيارات، والنمو المستمر لرياضة السيارات في المنطقة.

ويعقد المؤتمر قبل انطلاق رالي باراجواي العالمي للراليات (WRC) بإشراف الاتحاد الدولي للسيارات، والذي سيحضره الرئيس بينيا ورئيس الاتحاد الدولي للسيارات، محمد بن سليم، في إيتابوا من 28 إلى 31 أغسطس.