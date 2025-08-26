الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ابن سليم» و«بينيا» يدشنان طفرة «السيارات اللاتينية» بالمؤتمر الدولي

«ابن سليم» و«بينيا» يدشنان طفرة «السيارات اللاتينية» بالمؤتمر الدولي
26 أغسطس 2025 19:30

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن سليم: بطولة العالم للراليات تملك لحظة تاريخية مدهشة
«الأميركي السنوي» يجهز «الدولي للسيارات» لتعزيز المشاركة العالمية

افتتح سانتياجو بينيا، رئيس باراجواي، ومحمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) مؤتمر الاتحاد الدولي للسيارات الأميركي 2025 في أسونسيون عاصمة باراجواي، ليصنعا بذلك إنجازاً جديداً لرياضة السيارات في أميركا الجنوبية.
ويعتبر هذا المؤتمر حدثاً رائداً على أجندة الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل حول العالم، حيث يجمع مندوبين من 33 دولة في الأميركتين.
وفي هذا السياق، قال محمد بن سليم: «أود أن أتقدم بخالص الشكر لرئيس جمهورية باراجواي، على انضمامه إلينا في هذه المناسبة الخاصة، ولمُضيفينا، نادي السياحة والسيارات في باراجواي، ومدينة أسونسيون على كرم ضيافتهم». 
وأضاف: «يشهد قطاعا التنقل ورياضة السيارات تطوراً سريعاً هنا في باراجواي وفي جميع أنحاء الأميركتين. حيث تربط مشاريع البنية التحتية الكبرى المناطق وتعزز التجارة، ويشهد هذا الأسبوع إنجازاً تاريخياً في رياضة السيارات في أميركا الجنوبية بانضمام رالي باراجواي لأول مرة إلى أجندة بطولة العالم للراليات (WRC) التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي للسيارات».
ويجسد هذا المؤتمر الأميركي قيم الاتحاد الدولي للسيارات، وهو اتحاد عالمي مترابط في رياضة السيارات والتنقل. نحن نطور ونبتكر في جميع قطاعاتنا، ونجمع معاً مجتمعاً شغوفاً لتبادل المعرفة والأفكار.
من جانبه قال سانتياغو بينيا رئيس باراجواي: «لم نعد شيئاً خفياً في القارة، بل عملاق ينهض من جديد بكل قوة: نحن شعب فخور بجذوره وتاريخه البطولي، ومقتنع بمستقبله العظيم الحتمي. خلال الأيام القليلة القادمة، ستتاح لكم فرصة تجربة كرم ضيافة باراجواي الأسطوري، البلد الزاخر بشعب محب للحياة».
ويركز المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام ويستضيفه نادي السياحة والسيارات في باراجواي (TACPy)، على مواضيع رئيسية تشمل السلامة على الطرق والتعليم، والابتكار في مجال التنقل وتكنولوجيا السيارات، والنمو المستمر لرياضة السيارات في المنطقة.
ويعقد المؤتمر قبل انطلاق رالي باراجواي العالمي للراليات (WRC) بإشراف الاتحاد الدولي للسيارات، والذي سيحضره الرئيس بينيا ورئيس الاتحاد الدولي للسيارات، محمد بن سليم، في إيتابوا من 28 إلى 31 أغسطس.

الاتحاد الدولي للسيارات
محمد بن سليم
باراجواي
آخر الأخبار
«فلاشينج ميدوز».. سينر وشفيونتيك يعبران بسهولة إلى الدور الثاني
الرياضة
«فلاشينج ميدوز».. سينر وشفيونتيك يعبران بسهولة إلى الدور الثاني
اليوم 08:38
صورة موضوعية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تنشئ فريقاً دولياً معنياً بالذكاء الاصطناعي
اليوم 08:29
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
الرياضة
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
اليوم 08:19
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
الرياضة
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
اليوم 08:13
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
الأخبار العالمية
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
اليوم 08:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©