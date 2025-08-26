الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
انتخاب مجلس إدارة اتحاد الطاولة أول سبتمبر

26 أغسطس 2025 19:33


دبي (وام)
وجه اتحاد الطاولة دعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية الانتخابية المقرر عقده في الأول من سبتمبر المقبل بمقر الاتحادات الرياضية في اللجنة الأولمبية بدبي، لاختيار مجلس الإدارة الجديد للدورة 2024-2028.
وقال أحمد جمعة البحر، الأمين العام المساعد للاتحاد، إن الدعوة شملت 18 نادياً يمثلون أعضاء الجمعية العمومية، لانتخاب المجلس الجديد.
وكان اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عقد في يوليو الماضي قرر أن يكون المرشح للرئاسة أو العضوية لاعباً سابقاً في كرة الطاولة أو مارس العمل الإداري لمدة موسمين، باستثناء العنصر النسائي.

