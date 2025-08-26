بعد لدغة «ريو».. تعرف على تاريخ أهداف اللحظات الأخيرة في «البريميرليج»

معتز الشامي (أبوظبي)

أعلن ريو نجوموها عن نفسه في الدوري الإنجليزي الممتاز في 25 أغسطس 2025، حيث سجل مهاجم ليفربول البالغ من العمر 16 عاماً هدف الفوز الدرامي في الدقيقة 100 ضد نيوكاسل أمس في أول ظهور له في المسابقة من خلال تسديدته الأولى في البريميرليج، ليصبح هدفه القاتل تاريخياً بكل المقاييس.

وبلغ توقيت الهدف 99:44، أي أقل بقليل من دقيقة واحدة من أكثر هدف فوز متأخر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث كان هدف نجوموها الرابع تاريخيا في تلك السلسلة.

ويحمل كول بالمر رقم أكثر هدف متأخر لفوز في تاريخ البريميرليج، عندما سجل هدف الفوز لتشيلسي ضد مانشستر يونايتد في ستامفورد بريدج في الدقيقة 100:41 في 4 أبريل 2024، في مباراة انتهت بفوز البلوز 4-3.

وبعد هدفه في مرمى نيوكاسل، أصبح نجوموها رابع أصغر هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (16 عاماً و361 يوماً)، خلف جيمس فوجان (16 عاماً و270 يوماً)، وجيمس ميلنر (16 عاماً و356 يوماً)، وواين روني (16 عاماً و360 يوماً).

ومن بين هؤلاء الأربعة، لم يسجل سوى روني هدف الفوز في مباراة وهو أصغر من نجوموها، حيث سجل الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا سابقاً هدفاً لإيفرتون ضد أرسنال في أكتوبر 2002 وهو أصغر بيوم واحد من لاعب ليفربول الشاب، ومثل نجوموها، جاء هدف روني أيضاً في الوقت بدل الضائع.

أكثر أهداف الفوز «المتأخر» في الدوري الإنجليزي (منذ موسم 2006-2007)

100:41 - كول بالمر لمباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في 4 أبريل 2024

99:53 - ديان كولوسيفسكي (توتنهام ضد شيفيلد يونايتد، 16 سبتمبر 2023)

99:45- برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد ضد برايتون، 26 سبتمبر 2020)

99:44 - ريو نجوموها (ليفربول ضد نيوكاسل، 25 أغسطس 2025)

99:17- أوليفر نوروود (شيفيلد يونايتد ضد وولفرهامبتون، 4 نوفمبر 2023)

98:37- داروين نونيز (ليفربول ضد نوتنجهام فورست، 2 مارس 2024)

أصغر اللاعبين تسجيلاً لأهداف الفوز في الدقيقة +90 في تاريخ البريميرليج

16 سنة و360 يوماً - واين روني مع إيفرتون ضد أرسنال في 19 أكتوبر 2002

16 سنة و361 يوماً - ريو نجوموها مع ليفربول ضد نيوكاسل في 25 أغسطس 2025

17 سنة و166 يوماً - آندي تيرنر مع توتنهام ضد إيفرتون في 5 سبتمبر 1992

17 سنة و184 يوماً - واين روني مع إيفرتون ضد أستون فيلا في 26 أبريل 2003

17 سنة و226 يوماً - فيديريكو ماكيدا مع مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في 5 أبريل 2009

18 سنة و135 يوماً - أليخاندرو جارناتشو مع مانشستر يونايتد ضد فولهام في 13 نوفمبر 2022