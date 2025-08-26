الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

والكوت: دومان يذكرني بميسي!

والكوت: دومان يذكرني بميسي!
26 أغسطس 2025 19:52

لندن (د ب أ)

يرى ثيو والكوت النجم السابق لنادي أرسنال، أن ماكس دومان، الجناح اليافع لفريقه السابق، والبالغ من العمر 15 عاماً، يذكره بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأن مجرد مشاهدته وهو يلعب تشعره بالانتعاش.
وظهر دومان لأول مرة مع أرسنال خلال الفوز الساحق على ليدز يونايتد 5 /صفر يوم السبت الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو في سن 15 عاما و234 يوماً، مما جعله ثاني أصغر لاعب يشارك مع النادي.
وأكد والكوت الذي قضى 12 عاماً في أرسنال بعد انضمامه إليه عام 2006، أن أسلوب لعب دومان يذكره بأسطورة الأرجنتين ميسي، مشيراً إلى "قدرته على التحرك بسرعة بالكرة واستخدام مركز ثقل منخفض لإرهاق المدافعين".
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الثلاثاء عن والكوت قوله: "الأمر المثير للاهتمام حقاً هو أن (مدرب أرسنال) ميكيل أرتيتا سيسمح له بذلك لأن هذا هو مصدر قوته". وأضاف "إنه يستحوذ على الكرة ويركض بالكرة بسرعة كبيرة، إنه مثل ميسي، أتذكر اللعب ضد ميسي، عندما كان بعيداً عن الكرة، لم يكن سريعاً، ربما لأنني كنت أسرع من معظم اللاعبين". وأشار "لكن عندما كانت الكرة بحوزته، كان ينزلق من بين اللاعبين، يمر من أمامي بسهولة، ودومان يمتلك ذلك، لديه القدرة على التوقف والانطلاق".
وأكد والكوت "لديه موهبة لا يمكن تعليمها، لأنه يلعب بحرية".". وأوضح "إنه إيجابي للغاية في كل مرة، وهذا ما أحبه في هؤلاء اللاعبين الإيجابيين، إنه أمر يعطي شعوراً بالانتعاش". وختم والكوت بالقول "التحدي الأكبر هو ضجيج الخارج وكيفية تأقلمه حتى مع حياته المدرسية، والتوازن بين مجرد الخروج إلى الشارع والتعرف عليه".

