الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«فلاشينج ميدوز» تكرم «كاسرة الحواجز» بعد 75 عاماً

«فلاشينج ميدوز» تكرم «كاسرة الحواجز» بعد 75 عاماً
26 أغسطس 2025 21:11

نيويورك (أ ب)

أخبار ذات صلة
«فلاشينج ميدوز».. سينر وشفيونتيك يعبران بسهولة إلى الدور الثاني
«القياسية 25» تودّع «فلاشينج ميدوز» على يد موخوفا

تنتشر صور ألثيا جيبسون في أرجاء ملاعب بطولة أميركا المفتوحة «فلاشينج ميدوز»، وذلك بعد 75 عاماً من نضالها حتى أصبحت أول لاعبة من أصول أفريقية تشارك في إحدى بطولات التنس الكبرى (جراند سلام).
ويتكون شعار البطولة الأميركية هذا العام من رسم متعدد الطبقات لوجه ألثيا من الجانب. كما يتم عرض لقطات لجيبسون على شاشة ملعب آرثر آش، مع عزف مقطوعة موسيقية مصحوبة برسالة تكريم بصوت نجمة التنس الأميركية فينوس ويليامز.
كما يوجد تمثال لجيبسون في ملاعب فلاشينج ميدوز منذ عام 2019، وتتصدر صورتها أجواء نسخة العام الجاري مع لافتات مكتوب عليها «الاحتفال بمرور 75 عاماً على كسر الحواجز».
ورغم تتويج جيبسون بألقاب فرنسا المفتوحة في 1956 وأميركا المفتوحة وويمبلدون في 1957 و1958، فإن تلك الإنجازات لم تفتح الأبواب أمامها.
وحققت ألثيا هذه الألقاب في عصر ما قبل الاحتراف، عندما لم تكن هناك جوائز مالية لبطولات التنس، لذا ضاعت إنجازاتها تدريجياً، حتى اعتزلت التنس، واتجهت للغناء ولعب الجولف حيث كسرت أيضاً حاجز اللون.

 

 

فلاشينج ميدوز
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
فينوس وليامز
ويمبلدون
آخر الأخبار
«فلاشينج ميدوز».. سينر وشفيونتيك يعبران بسهولة إلى الدور الثاني
الرياضة
«فلاشينج ميدوز».. سينر وشفيونتيك يعبران بسهولة إلى الدور الثاني
اليوم 08:38
صورة موضوعية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تنشئ فريقاً دولياً معنياً بالذكاء الاصطناعي
اليوم 08:29
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
الرياضة
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
اليوم 08:19
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
الرياضة
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
اليوم 08:13
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
الأخبار العالمية
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
اليوم 08:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©