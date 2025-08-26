«فلاشينج ميدوز» تكرم «كاسرة الحواجز» بعد 75 عاماً

نيويورك (أ ب)

تنتشر صور ألثيا جيبسون في أرجاء ملاعب بطولة أميركا المفتوحة «فلاشينج ميدوز»، وذلك بعد 75 عاماً من نضالها حتى أصبحت أول لاعبة من أصول أفريقية تشارك في إحدى بطولات التنس الكبرى (جراند سلام).

ويتكون شعار البطولة الأميركية هذا العام من رسم متعدد الطبقات لوجه ألثيا من الجانب. كما يتم عرض لقطات لجيبسون على شاشة ملعب آرثر آش، مع عزف مقطوعة موسيقية مصحوبة برسالة تكريم بصوت نجمة التنس الأميركية فينوس ويليامز.

كما يوجد تمثال لجيبسون في ملاعب فلاشينج ميدوز منذ عام 2019، وتتصدر صورتها أجواء نسخة العام الجاري مع لافتات مكتوب عليها «الاحتفال بمرور 75 عاماً على كسر الحواجز».

ورغم تتويج جيبسون بألقاب فرنسا المفتوحة في 1956 وأميركا المفتوحة وويمبلدون في 1957 و1958، فإن تلك الإنجازات لم تفتح الأبواب أمامها.

وحققت ألثيا هذه الألقاب في عصر ما قبل الاحتراف، عندما لم تكن هناك جوائز مالية لبطولات التنس، لذا ضاعت إنجازاتها تدريجياً، حتى اعتزلت التنس، واتجهت للغناء ولعب الجولف حيث كسرت أيضاً حاجز اللون.