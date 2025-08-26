اتحاد الكرة يعلن آلية مشاركة أندية الإمارات في بطولات الاتحاد الآسيوي

دبي (وام)



أعلن اتحاد الكرة، آلية مشاركة الأندية الإماراتية في بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للموسم المقبل 2026-2027.

بالنسبة لدوري أبطال آسيا للنخبة، فتشارك الأندية الإماراتية من خلال مقعدين مباشرين، ونصف مقعد عن طريق الملحق المؤهل، إذ يشارك مباشرة بطل دوري أدنوك للمحترفين للموسم 2025-2026، وبطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم نفسه، فيما يشارك عبر الملحق وصيف مسابقة الدوري للموسم نفسه.

وفيما يتعلق بدوري أبطال آسيا 2، فيشارك مباشرة ثالث دوري أدنوك للمحترفين للموسم 2025-2026. وأوضح اتحاد الكرة أنه في حال كان بطل دوري أدنوك للمحترفين هو بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، يتم منح المقعد المباشر لوصيف مسابقة الدوري، ويتم منح مقعد الملحق لثالث الدوري. ومنح المقعد المباشر لدوري أبطال آسيا 2، لصاحب المركز الرابع في دوري أدنوك للمحترفين في الموسم نفسه.