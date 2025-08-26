الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

3 ألعاب في كأس بطلات حكومة الشارقة

3 ألعاب في كأس بطلات حكومة الشارقة
27 أغسطس 2025 02:01

الشارقة (الاتحاد)

في إطار جهودها المستمرة لترسيخ مكانة الرياضة النسائية ونشر ثقافة ممارستها بين الموظفات، تتابع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة استعداداتها لإقامة النسخة الثانية من كأس بطلات حكومة الشارقة، المقرر تنظيمه يوم الخميس 18 سبتمبر المقبل وسط أجواء رياضية تجمع موظفات الجهات الحكومية للتنافس في ثلاث رياضات رئيسة: كرة السلة، والرماية، والقوس والسهم.
وقالت نورة الحمر، رئيس قسم الفعاليات المجتمعية بالمؤسسة: «هذه البطولة تمثل أكثر من مجرد منافسة رياضية، فهي مساحة لتمكين المرأة، وتعزيز الروابط بين موظفات الجهات الحكومية، ونشر ثقافة الرياضة كأسلوب حياة».
وأكدت المؤسسة أن البطولة تمثل منصة عملية لترسيخ ثقافة الرياضة في بيئة العمل، وتشجيع الموظفات على ممارسة النشاط البدني بانتظام، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة الجسدية والنفسية. كما تسعى البطولة إلى زيادة عدد الممارسات للرياضات المختلفة، وخلق بيئة محفزة تدعم استدامة المشاركة النسائية في الأنشطة الرياضية، انسجاماً مع رؤية إمارة الشارقة في جعل الرياضة أسلوب حياة لجميع أفراد المجتمع.

أخبار ذات صلة
«تنفيذي الشارقة» يناقش تطوير منظومة العمل بالجهات الحكومية
«الصيدلة الرقمية».. برنامج ماجستير جديد بجامعة الشارقة الخريف المقبل
الرياضة النسائية
الشارقة
الرياضة
مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة
آخر الأخبار
«فلاشينج ميدوز».. سينر وشفيونتيك يعبران بسهولة إلى الدور الثاني
الرياضة
«فلاشينج ميدوز».. سينر وشفيونتيك يعبران بسهولة إلى الدور الثاني
اليوم 08:38
صورة موضوعية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تنشئ فريقاً دولياً معنياً بالذكاء الاصطناعي
اليوم 08:29
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
الرياضة
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
اليوم 08:19
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
الرياضة
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
اليوم 08:13
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
الأخبار العالمية
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
اليوم 08:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©