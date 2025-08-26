3 ألعاب في كأس بطلات حكومة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)



في إطار جهودها المستمرة لترسيخ مكانة الرياضة النسائية ونشر ثقافة ممارستها بين الموظفات، تتابع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة استعداداتها لإقامة النسخة الثانية من كأس بطلات حكومة الشارقة، المقرر تنظيمه يوم الخميس 18 سبتمبر المقبل وسط أجواء رياضية تجمع موظفات الجهات الحكومية للتنافس في ثلاث رياضات رئيسة: كرة السلة، والرماية، والقوس والسهم.

وقالت نورة الحمر، رئيس قسم الفعاليات المجتمعية بالمؤسسة: «هذه البطولة تمثل أكثر من مجرد منافسة رياضية، فهي مساحة لتمكين المرأة، وتعزيز الروابط بين موظفات الجهات الحكومية، ونشر ثقافة الرياضة كأسلوب حياة».

وأكدت المؤسسة أن البطولة تمثل منصة عملية لترسيخ ثقافة الرياضة في بيئة العمل، وتشجيع الموظفات على ممارسة النشاط البدني بانتظام، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة الجسدية والنفسية. كما تسعى البطولة إلى زيادة عدد الممارسات للرياضات المختلفة، وخلق بيئة محفزة تدعم استدامة المشاركة النسائية في الأنشطة الرياضية، انسجاماً مع رؤية إمارة الشارقة في جعل الرياضة أسلوب حياة لجميع أفراد المجتمع.