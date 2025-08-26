الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

24 لاعباً في تشكيلة منتخبنا الأولمبي لتصفيات كأس آسيا

24 لاعباً في تشكيلة منتخبنا الأولمبي لتصفيات كأس آسيا
26 أغسطس 2025 22:39


دبي (وام)
أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، بقيادة المدرب مارسيلو برولي، قائمة اللاعبين الذين سيخوضون التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقررة من 3 إلى 9 سبتمبر المقبل.
ضمت القائمة في حراسة المرمى: خالد توحيد، وحمد المقبالي، وسعيد المقدمي، وعلي الصفار.
وفي خط الدفاع: مبارك بن زامة، ومنصور المنهالي، ويوسف المرزوقي، وزايد خميس، وفهد جاسم، وأحمد مال الله، وريتشارد أكوندور، وهزاع شهاب.
أما خط الوسط فضم: سولومون سوسو، وضاري فهد، ومحمد الوافي، وحازم عباس، ومطر زعل.
وفي خط الهجوم تواجد كل من: جونيور ندياي، وغيث عبد الله، ومايد الكاس، ومحمد جمعة، وعلي المعمري، ومنصور سعيد، وعيسى خلفان.

المنتخب الأولمبي
المنتخبات الوطنية
الأبيض الأولمبي
اتحاد الكرة
