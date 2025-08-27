الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!

بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
27 أغسطس 2025 08:19

سلطان آل علي (دبي)

بعد 18 محاولة فشلت جميعها، نجح نادي بودو/غليمت في كسر النحس والتاريخ، ليصبح أول نادي نرويجي يتأهل إلى مرحلة المجموعات (الدوري حالياً) في دوري أبطال أوروبا بنجاحه على شتورم جراتس النمساوي بنتيجة إجمالية 6-2 (فاز 5-0 ذهاباً وخسر 1-2 إياباً) في التصفيات التمهيدية.
هذا الإنجاز يمثل إنجازاً وطنياً استثنائياً بالنظر إلى أن آخر تواجد لنادٍ نرويجي في دور المجموعات كان عبر روزنبرج في موسم 2007-2008، بينما فشلت الأندية الأخرى مثل مولده وبران وبودو سابقاً في عبور الحواجز.
المشاركة التاريخية لبودو/غليمت في دوري الأبطال تأتي بعد موسم أوروبي مميز، حيث كان أول نادٍ نرويجي يصل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، بعد مشوار أسطوري تضمن انتصارات على فرق مثل فيورنتينا وبورتو وتوتنهام قبل أن يتعرض للخسارة أمام الأخير.
التأهل إلى مرحلة المجموعات يعني دخول بودو/غليمت إلى دائرة البطولات الكبرى، ما يفتح له أبواباً من الموارد المالية، وميزات تسويقية، وفرصاً لزيادة خبرة لاعبيه بالتنافس أمام فرق عملاقة. كما يُعزز من مكانة الدوري النرويجي على الساحة الأوروبية، ويحفّز باقي أنديته للسعي نحو تحقيق مثل هذا الإنجاز.
يمكن القول أنّ التأهل يعد لحظة تحول حقيقية في قصة النادي النرويجي المشهور بلونه الأصفر المميز، وشعاره "الفريق الفائق"، ليكتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات النادي والنرويج.

دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي
