«دوغاي وون» يقترب من العودة إلى «النسور»

فيصل النقبي (خورفكان)

يواصل الكوري الجنوبي دوغاي وون، المحترف في صفوف نادي خورفكان، رحلة تعافيه من الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاق منافسات دوري أدنوك للمحترفين.

وكشفت المصادر أن اللاعب بات في المراحل الأخيرة من برنامجه العلاجي والتأهيلي، حيث يحتاج إلى عشرة أيام فقط لاستعادة كامل لياقته البدنية والجاهزية الفنية.

ومن المنتظر أن ينخرط دوغاي وون في التدريبات الجماعية للفريق، خلال الأيام المقبلة، على أن يكون أحد الأوراق المهمة في تشكيلة المدرب حسن العبدولي، قبل مواجهة الشارقة المرتقبة ضمن الجولة الثالثة من الدوري.

وتعوّل جماهير خورفكان "النسور" كثيراً على عودة لاعب الوسط الكوري لما يمثله من قيمة فنية وخبرة هجومية، خاصة مع حاجة الفريق لتعزيز خياراته الهجومية في الاستحقاقات المقبلة.