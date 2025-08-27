«أبوظبي للزوارق» يتأهب للجولة الثالثة من «مونديال فورمولا2»

أبوظبي (الاتحاد)

غادر فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا2 للمشاركة في الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، والتي تحتضنها مدينة سان نازارو الإيطالية، خلال الفترة من 29 إلى 31 أغسطس الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز المتسابقين العالميين.

ويمثل الفريق في هذه الجولة الثنائي راشد القمزي، حامل لقب البطولة العالمية خمس مرات في السابق، إلى جانب المتسابق سالم اليافعي الذي يشارك للمرة الأولى في هذه الفئة بعد انتقاله من منافسات الفورمولا4، في خطوة تعكس رؤية الفريق في تطوير كوادره وصقل مهاراتهم للمنافسات العالمية.

وغادرت البعثة برئاسة ناصر الظاهري، والمتسابقين راشد القمزي وسالم اليافعي، بالإضافة إلى جمعة القبيسي راديو مان القمزي في هذه الجولة.

وأكد الجهازان الفني والإداري للفريق أن زورقي أبوظبي 1 و36 يخضعان حالياً لبرنامج صيانة وتجهيز متكامل، يتضمن تحسينات على الأداء والسرعة، بما يتناسب مع طبيعة مسار سان نازارو، المعروف بتقلبات أجوائه وتحدياته الفنية، ومن المقرر أن يصل الفريق إلى إيطاليا غداً لإجراء تدريبات ميدانية والتأقلم مع أجواء المسار قبل انطلاق المنافسة.

ويحمل فريق أبوظبي سجلاً مميزاً في بطولة الفورمولا2، حيث سبق له التتويج بألقاب عالمية عدة، ويعد من أبرز المرشحين للمنافسة على منصة التتويج في الجولة المقبلة، مدعوماً بخبرة متسابقيه وقدرتهم على التعامل مع مختلف ظروف السباق، إلى جانب الحماس الإضافي لمشاركة اليافعي الأولى في هذه الفئة.

ومن المقرر أن تنطلق المنافسة بعد غد «الجمعة» مع الفحص الفني، على أن يستمر التحدي مع سباق أفضل زمن يوم السبت، ثم انطلاق منافسات السباق الرئيس والختامي يوم الأحد.