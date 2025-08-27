«الكاراتيه» يعود من الأردن بـ12 ميدالية حصيلة «غرب آسيا»

علي معالي (أبوظبي)

عاد منتخبنا الوطني للكاراتيه من بطولة غرب آسيا التي اختتمت في الأردن بإنجاز الحصول على 12 ميدالية ملونة، بواقع 3 ذهبيات، ومثلها من الفضة، إضافة إلى 6 ميداليات برونزية، في البطولة التي شارك فيها 9 منتخبات بجانب منتخبنا، وهي السعودية، فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، قطر، اليمن، البحرين، إضافة إلى الأردن البلد المستضيف، في مختلف الفئات العمرية للذكور والإناث.

وفرض لاعبو منتخبنا سيطرة جيدة على البساط في غرب آسيا، والتي سبقها مشاركة ناجحة أيضاً على نفس الصالة بالأردن "صالة الجامعة الألمانية الأردنية"، في البطولة العربية، حيث فازوا بـ 12 ميدالية، توزعت بين 3 فضيات، و9 برونزيات، لتكتب البعثة أفضل نتائج في تاريخ مشاركة الكاراتيه الإماراتي بالبطولات العربية.

وجاءت ميداليات منتخبنا الذهبية في غرب آسيا عبر ندى خميس (ناشئات كوميتيه وزن 61 كجم)، وملك الحاج (آنسات كوميتية وزن 48 كجم)، وشيخة اليافعي (آنسات كوميتية وزن فوق 66 كجم)، فيما كانت الميداليات الفضية كل من نصيب شيخة جوهر (آنسات كوميتية وزن 48 كجم)، وشيخة اليافعي (سيدات كاتا)، وفريق الرجال (فرق جماعي كاتا)، وفاز بالبرونزية كل من محمد الكندي (ناشئين كوميتية وزن 63 كجم)، وكريم رامي (تحت 21 كاتا)، وعبدالغني محمد (رجال كاتا)، وشيخة اليافعي (آنسات كاتا)، ومهرة البلوشي (آنسات كوميتية وزن 53 كجم)، وزايد خضير (رجال كوميتية وزن 84 كجم).

ومن جانبه، عبر اللواء "م" ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي عن سعادته بما حققه الكاراتيه الإماراتي من نجاحات في هذه البطولة، مؤكداً أن ذلك ثمرة جهد متميز خلال الفترات الماضية، وقال: "الإنجاز يعكس جهود الأندية وتعاونها مع مجلس إدارة الاتحاد، وأظهر اللاعبون مستوى مميز وسط منافسة قوية من كل المشاركين".

وأشاد محمد حربوك الشحي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس البعثة بالنتائج التي تحققت معرباً عن سعادته بالمستوى والميداليات المختلفة التي تُضاف إلى سجل إنجازات كاراتيه الإمارات على المستويين العربي والآسيوي.