قائد وستهام يعتذر لجماهير النادي

لندن (أ ب)

اضطر زملاء جارود بوين، قائد فريق وستهام الإنجليزي لكرة القدم، لإبعاده بعد أن حاول التوجه نحو الجماهير عقب الخسارة 2 / 3 أمام ولفرهامبتون في كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمس، والتي تسببت في استمرار البداية الكارثية للفريق هذا الموسم.

وتوجه بوين لإنستجرام للاعتذار لجماهير وستهام التي سافرت خلف الفريق، على سلوكه بعد المباراة التي أقيمت في ملعب مولينيو، وذلك بعدما توجه هو وزملاؤه لتحيتهم بالتصفيق.

وفي لحظة ما، بدا وكأنه يشير إلى أحد المشجعين ويطلق تعليقاً، قبل أن يحاول القفز فوق اللوحة الإعلانية، لكن زملاؤه أوقفوه.

وقام الجناح الإنجليزي بنزع شارة القيادة وسار إلى خارج الملعب ورأسه منحني.

وكتب بوين :" أنا شخص شغوف وسأقاتل في كل مرة أدخل فيها الملعب، لكن علي أن أكون قدوة أفضل، وأنتم الجماهير تعرفون كم أحبكم وأحب هذا النادي!" ودخل وستهام المباراة بعد أن خسر بالفعل أمام سندرلاند وتشيلسي في الدوري الإنجليزي وتلقى ثمانية أهداف في المباراتين، ليصبح المدرب جراهام بوتر في ضغط مبكر.

وسجل يورجن ستراند لارسن هدفين في الدقيقتين 82 و84، بعد وقت قصير من نزوله بديلاً، ليقلب المباراة لصالح ولفرهامبتون، الذي كان قد خسر أيضاً أول مباراتين له في الدوري.

وكان رودريجو جويمز قد منح ولفرهامبتون التقدم أولاً، قبل أن يسجل توماس سوتشيك ولوكاس باكيتا هدفين ليمنحا وستهام الأفضلية بحلول الدقيقة 63.