الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

قائد وستهام يعتذر لجماهير النادي

قائد وستهام يعتذر لجماهير النادي
27 أغسطس 2025 10:37

لندن (أ ب)

أخبار ذات صلة
ميلان يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم نكونكو
تعرف على أصغر هدّافي «البريميرليج» عبر التاريخ!

اضطر زملاء جارود بوين، قائد فريق وستهام الإنجليزي لكرة القدم، لإبعاده بعد أن حاول التوجه نحو الجماهير عقب الخسارة 2 / 3 أمام ولفرهامبتون في كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمس، والتي تسببت في استمرار البداية الكارثية للفريق هذا الموسم.
وتوجه بوين لإنستجرام للاعتذار لجماهير وستهام التي سافرت خلف الفريق، على سلوكه بعد المباراة التي أقيمت في ملعب مولينيو، وذلك بعدما توجه هو وزملاؤه لتحيتهم بالتصفيق.
وفي لحظة ما، بدا وكأنه يشير إلى أحد المشجعين ويطلق تعليقاً، قبل أن يحاول القفز فوق اللوحة الإعلانية، لكن زملاؤه أوقفوه.
وقام الجناح الإنجليزي بنزع شارة القيادة وسار إلى خارج الملعب ورأسه منحني.
وكتب بوين :" أنا شخص شغوف وسأقاتل في كل مرة أدخل فيها الملعب، لكن علي أن أكون قدوة أفضل، وأنتم الجماهير تعرفون كم أحبكم وأحب هذا النادي!" ودخل وستهام المباراة بعد أن خسر بالفعل أمام سندرلاند وتشيلسي في الدوري الإنجليزي وتلقى ثمانية أهداف في المباراتين، ليصبح المدرب جراهام بوتر في ضغط مبكر.
وسجل يورجن ستراند لارسن هدفين في الدقيقتين 82 و84، بعد وقت قصير من نزوله بديلاً، ليقلب المباراة لصالح ولفرهامبتون، الذي كان قد خسر أيضاً أول مباراتين له في الدوري.
وكان رودريجو جويمز قد منح ولفرهامبتون التقدم أولاً، قبل أن يسجل توماس سوتشيك ولوكاس باكيتا هدفين ليمنحا وستهام الأفضلية بحلول الدقيقة 63.

 

 

وستهام
تشيلسي
الدوري الإنجليزي
آخر الأخبار
أوستابينكو ترفض اتهامها بالعنصرية
الرياضة
أوستابينكو ترفض اتهامها بالعنصرية
اليوم 16:45
ميلان يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم نكونكو
الرياضة
ميلان يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم نكونكو
اليوم 16:41
غرفة دبي
اقتصاد
برنامج الخدمة المتميزة لغرف دبي يصدر 4905 تقارير متسوق سري بالنصف الأول
اليوم 16:31
.
اقتصاد
«مصدر» تدعم تميُز الكفاءات النسائية بمجال الطاقة النظيفة
اليوم 16:29
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
الرياضة
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©