الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

تشمل كوريا واليابان.. جولة آسيوية تجهز البرازيل للمهمة المونديالية

تشمل كوريا واليابان.. جولة آسيوية تجهز البرازيل للمهمة المونديالية
27 أغسطس 2025 10:57

سيول(أ ف ب)

تخوض البرازيل، الساعية إلى لقبها الأول منذ 2002 والسادس في تاريخها، مباراتين وديتين استعداديتين لمونديال 2026 في كرة القدم ضد كوريا الجنوبية واليابان في أكتوبر.
وضمنت البرازيل مقعدها في النهائيات العالمية مع بقاء جولتين على نهاية تصفيات أميركا الجنوبية، وذلك بعدما بدأت مشوارها مع مدربها الجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالتعادل مع الإكوادور 0-0 والفوز على الباراغواي 1-0.
ويلتقي "سيليساو" مع كوريا الجنوبية وقائدها هيونج-مين سون على ملعب كأس العالم في سيول، الذي يتسع لـ66 ألف متفرج، في العاشر من أكتوبر وفق ما أفاد الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم الذي يتحضر منتخبه للنهائيات العالمية أيضاً، على غرار نظيره الياباني الذي يستقبل أبطال العالم خمس مرات على ملعب طوكيو في 14 أكتوبر بحسب الاتحاد المحلي للعبة.
وتعود الزيارة الأخيرة للبرازيل إلى كوريا الجنوبية إلى يونيو 2022 حين فازت 5-1، بينها ثنائية لنيمار من ركلتي جزاء، ضمن التحضيرات لمونديال قطر 2022، فيما زارت اليابان للمرة الأخيرة في يونيو 2022 أيضاً، حين سجل نيمار أيضا ركلة الجزاء التي جاء منها الفوز 1-0.
ويغيب نيمار عن المنتخب البرازيلي منذ قرابة عامين بسبب كثرة الإصابات، وقد استبعده أنشيلوتي عن التشكيلة التي ستخوض المباراتين الأخيرتين في التصفيات الشهر المقبل ضد تشيلي وبوليفيا.

هيونج مين سون
نيمار
منتخب البرازيل
