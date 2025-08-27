الدوري السعودي ينطلق غداً بطموحات نارية للكبار

الرياض (د ب أ)

تعود الحياة إلى ملاعب دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم عندما تنطلق، غداً الخميس، منافسات الموسم الجديد، والذي سيكون محط اهتمام الجماهير، نظراً للتنافس المنتظر الذي يتوقع أن يكون أكبر من المواسم الماضية، بسبب الاستعدادات القوية للأندية والطموحات الكبيرة التي تعلقها جماهيرها.

ويشهد الموسم الجديد ضيفين جديدين على دوري المحترفين، وهما فريقا نيوم والنجمة، بينما عاد الحزم إلى دوري الكبار بعد غياب موسم واحد فقط. وتقام الخميس 3 مباريات في افتتاحية الموسم، حيث يستقبل ضمك ضيفه الحزم ويلتقي الاتفاق مع الخلود، فيما تتجه الأنظار لملعب الإنماء في جدة لمتابعة مباراة الأهلي ونيوم.

ولم يعلن ضمك عن أي صفقة جديدة هذا الصيف، حيث تأجلت صفقاته لحين الحصول على شهادة الكفاءة المالية، في المقابل فإن الفريق رحل عنه 5 لاعبين أبرزهم جورج نكودو المنتقل إلى الدرعية.

ولم يبرم الحزم هو الآخر أي صفقة حتى الآن فيما رحل عن صفوفه 8 لاعبين بعد انتهاء عقودهم، فضلاً عن انتقال سلطان العيسى إلى الرياض. ويستهل الاتفاق مشواره هذا الموسم بمواجهة ضيفه الخلود، حيث يسعى الاتفاق للفوز من أجل اكتساب الثقة في الموسم الجديد، ومواصلة الأداء الذي كان قد أنهى به الموسم الماضي، الذي جمع خلاله 50 نقطة في المركز السابع.

وتعاقد الاتفاق هذا الصيف مع 6 لاعبين حتى الآن أبرزهم موهاو نكوتو، وفرانشيكو كالفو والمصري أحمد حسن كوكا، كما استعاد الثنائي أحمد الرحيلي ومشعل العلائلي بعد انتهاء إعارتهما للنصر والوحدة على الترتيب.

في المقابل، حقق الخلود حضوراً قوياً الموسم الماضي الذي أنهاه في المركز التاسع برصيد 40 نقطة، ويأمل في العودة من الدمام بنتيجة إيجابية في مستهل المشوار، فيما اكتفى هذا الصيف ب3 صفقات حتى الآن بضم هتان باهبري، عبدالرحمن الدوسري وجوستافو جوسيا، فيما رحل عن صفوف الفريق 6 لاعبين.

وسيكون ملعب الإنماء في جدة على موعد مع مباراة قوية، و«أجواء احتفالية» إذ يخوض الأهلي بطل آسيا أولى مبارياته بعد التتويج بطلاً لكأس السوبر السعودي 2025، في حضور جماهير كبير سيحتشد في المدرجات للاحتفال بلاعبيه الأبطال.

ويدخل الأهلي موسمه الجديد بـ 4 صفقات جديدة أبرمها هذا الصيف على رأسها الفرنسي إنزو ميلوت القادم من شتوتجارت الألماني، بجانب الثلاثي عبدالإله الخيبري، محمد عبدالرحمن وصالح أبو الشامات، فيما استعاد لاعبه أيمن فلاتة، بعد انتهاء إعارته لضمك.

ويستقبل الأهلي ضيفه نيوم الذي يسعى لكتابة التاريخ في أول مباراة يخوضها في دوري المحترفين، وهو ما تعكسه استعدادات الفريق الذي أبرم سلسلة من التعاقدات القوية، استعداداً للظهور التاريخي الأول في دوري روشن.

وتعاقد الفريق مع المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه، كما ضم 10 لاعبين هم ألكسندر لاكازيت، أمادو كوني، فارس عابدي، مارسين بولكا، عبدالعزيز نور، علي حجي، ثامر الخيبري، ناثان زيزي، سايمون بوابري وعبدالله دوكوري.

وتتواصل منافسات الجولة الافتتاحية بعد غد الجمعة، حيث يستقبل الهلال ضيفه الرياض، فيما يحل النصر ضيفاً على التعاون، بينما يلتقي الشباب مع الخليج.

ويخوض الهلال أول مباراة رسمية على الملاعب السعودية تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، الذي قاده لإنجاز تاريخي في كأس العالم للأندية 2025 بالتأهل إلى دور الثمانية، وتأمل الجماهير الهلالية في أن يستعيد فريقها هذا الموسم منصات التتويج التي غاب عنها الموسم الماضي. وتعاقد الهلال هذا الصيف مع 4 لاعبين هم الفرنسي ثيو هيرنانديز والأوروجوياني داروين نونيز، بالإضافة إلى علي لاجامي وعبدالكريم دارسي. ويستهل الهلال موسمه بمواجهة قوية يلتقي فيها بالرياض، الباحث عن تكرار سيناريو الموسم الماضي بعد التعادل على ملعب المملكة آرينا، علماً بأن الفريق أنهى الموسم الماضي في المركز 11 برصيد 38 نقطة.

وأبرم الرياض العديد من الصفقات القوية هذا الموسم والتي بلغت في مجملها حتى الآن 13 لاعباً، أبرزهم تيدي أوكو، مامادو سيلا، إسماعيل سورو، سيرجيو جوانزاليس وصامويل ساكي.

ويحل النصر ضيفاً على التعاون في مباراة قوية. يدخلها النصر متأثراً بخسارته السوبر السعودي أمام الأهلي، لكن جماهيره تمني النفس ألا تؤثر هذه الخسارة على الفريق. وأن يحقق انطلاقة مثالية في مهمته نحو استعادة لقب الدوري.

وأبرم النصر هذا الصيف صفقات قوية على رأسها جواو فيليكس، كينجسلي كومان، وإينيجو مارتينيز، ونادر الشراري، وعبدالملك الجابر.

في المقابل، اكتفى التعاون بصفقتين هذا الصيف حتى الآن بضم محمد عقل من الرياض، وعبدالإله هوساوي من الاتحاد.