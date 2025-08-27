الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«كسر الإصبع» يبعد ستراس عن كافالييرز 4 أشهر

«كسر الإصبع» يبعد ستراس عن كافالييرز 4 أشهر
27 أغسطس 2025 11:47

واشنطن(أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«سلتيكس» للبيع!
قمة أوكلاهوما وهيوستن تفتتح موسم «السلة الأميركي»

خسر كليفلاند كافالييرز الذي كان أفضل فريق في المنطقة الشرقية خلال الموسم الماضي من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، جهود لاعبه ماكس ستراس بين ثلاثة وأربعة أسابيع بسبب الإصابة، وفق ما أعلن الثلاثاء.
وقال كافالييرز في بيان إن ستروس عانى من كسر في عظمة تربط الإصبع الصغير بالقدم، خلال التمارين الاستعدادية للموسم الجديد.
وبعد العملية الجراحية التي خضع لها في إنديانابوليس، من المتوقع أن يستأنف ستراس نشاطه في الملاعب في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر، ما يعني غيابه عن بداية الموسم الجديد، الذي يستهله فريقه في 22 أكتوبر ضد مضيفه نيويورك نيكس.
وسجل ابن الـ29 عاماً ما معدله 9.4 نقاط مع 4.3 متابعات و3.2 تمريرة حاسمة في 50 مباراة الموسم الماضي، منها 37 مباراة كأساسي مع الفريق الذي حقق 64 فوزا مقابل 18 خسارة خلال الموسم المنتظم، ليكون الأفضل في المنطقة الشرقية.
وحقق ستراس أفضل مردود له على الإطلاق في الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) بعدما سجل ما معدله 11.7 نقطة مع 5.7 متابعات و3.9 تمريرة حاسمة، إلا أن ذلك لم يجنب كافالييرز الخروج من الدور الثاني على يد إنديانا بايسرز.
وبدأ ستراس مشواره في الدوري عام 2019 مع شيكاغو بولز، ودافع عن ألوان ميامي هيت من 2020 حتى 2023 قبل الانتقال إلى كافالييرز في 2023، بعقد لأربعة أعوام مقابل 63 مليون دولار.
وغاب ستراس عن الأسابيع الستة الأولى من الموسم الماضي بسبب التواء في الكاحل الأيمن.

دوري السلة الأميركي
كليفلاند كافالييرز
شيكاغو بولز
آخر الأخبار
أوستابينكو ترفض اتهامها بالعنصرية
الرياضة
أوستابينكو ترفض اتهامها بالعنصرية
اليوم 16:45
ميلان يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم نكونكو
الرياضة
ميلان يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم نكونكو
اليوم 16:41
غرفة دبي
اقتصاد
برنامج الخدمة المتميزة لغرف دبي يصدر 4905 تقارير متسوق سري بالنصف الأول
اليوم 16:31
.
اقتصاد
«مصدر» تدعم تميُز الكفاءات النسائية بمجال الطاقة النظيفة
اليوم 16:29
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
الرياضة
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©