الانطلاقة المثالية تضاعف أحلام الريال في لقب الليجا

معتز الشامي (أبوظبي)

بدأ ريال مدريد، بقيادة تشابي ألونسو، موسم الدوري الإسباني لكرة القدم 2025-2026 بتفوق كبير، ليمثل الفوز في مباراتين متتاليتين دون تلقي أي أهداف بداية تاريخية للنادي، الذي لم ينجح في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين متتاليتين في افتتاح الدوري منذ عقد من الزمان، عندما حقق المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز ذلك في 2015.

وانتهت أول مباراة رسمية لتشابي ألونسو في سانتياغو برنابيو بفوز صعب على أوساسونا بنتيجة 1-0. وفي الجولة الثانية، عاد الفريق إلى ملعب «كارلوس تارتيري» بعد غياب 24 عاماً، وحقق فوزاً ساحقاً على ريال أوفييدو بنتيجة 3-0.

وأظهرت المباراتان تحسناً دفاعياً ملحوظاً، حيث أصبح الفريق يضغط بقوة أكبر، ويستعيد الكرة بشكل أكثر تكراراً في نصف ملعب الخصم، ولم يواجه حارس المرمى تيبو كورتوا أي مشكلة تذكر، مع أنه تصدى لتسديدة حاسمة في أوفييدو كادت أن تغير مجرى المباراة. وقد زاد هيكل الفريق المتماسك ورقابته المنضبطة من صعوبة خلق الفرص على المنافسين.

بينما آخر مرة افتتح فيها ريال مدريد الدوري دون استقبال أي هدف كانت في موسم 2015/2016 تحت قيادة بينيتيز، وحينها، حافظ النادي على نظافة شباكه في 4 مباريات متتالية، قبل أن ينهي مهاجم أتلتيك بيلباو سابين ميرينو، هذه السلسلة في ملعب سان ماميس.

والآن، يسعى تشابي ألونسو إلى تجاوز هذا الرقم القياسي، حيث سيستضيف مايوركا في ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الثالثة، وأكد تشابي أهمية العمل الجماعي وأهمية كل لاعب، قائلاً: «أريد أن يشعر الجميع بأهميتهم. أمامنا موسم صعب، ونحتاج إلى أن يكون كل لاعب مستعداً للأداء». حتى نجوم مثل فينيسيوس جونيور، الذي جلس على مقاعد البدلاء في مباراة أوفييدو، شاركوا بجدية عند الحاجة وساهموا في تسجيل الأهداف.

أما عن قناعة «غرفة الملابس» بالمسار الجديد، فقد كشف تقرير صحيفة «ماركا» بأنه قد ساد جو إيجابي داخل الفريق، وأكد كورتوا أن الفريق «يدافع بجدية بالغة»، وهو ما يعتقد أنه أساس انتصارات عديدة، وفي الوقت نفسه، أشاد ألونسو بالتزام لاعبين مثل كيليان مبابي، الذي يساهم بشكل متزايد في الجانب الدفاعي.

ومع 6 نقاط من مباراتين، ونظام دفاعي، يستمتع ريال مدريد بواحدة من أقوى بداياته في السنوات الأخيرة، حيث تغذي الصلابة الدفاعية إلى جانب القوة الهجومية مع الحافز الإضافي المتمثل في مطاردة الأرقام القياسية التاريخية، التفاؤل المبكر بموسم المرينجي الحالي.