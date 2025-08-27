قرعة مرحلة الدوري بـ«الأبطال الأوروبية» في موناكو غداً

موناكو (د ب أ)

يجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» قرعة مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا غداً الخميس، في موناكو، وستقام القرعة بنفس الطريقة التي أقيمت بها العام الماضي، كما يجري «يويفا» في اليوم التالي قرعتي بطولة الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

وسيتم تقسيم الفرق الـ36 المشاركة في البطولة إلى أربعة أوعية، استناداً إلى تصنيف كل فريق، على أن يكون حامل لقب دوري أبطال أوروبا هو المصنف الأول في الوعاء الأول.

وحتى الآن تأهل 32 فريقاً لدوري الأبطال، وهم باريس سان جيرمان، وتوتنهام، وليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي ونيوكاسل وتشيلسي وبرشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو وفياريال ونابولي وإنتر ميلان وأتالانتا ويوفنتوس وبايرن ميونيخ وباير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت. كما تأهل أيضاً مارسيليا وموناكو وأيندهوفن وأياكس وسبورتينج لشبونة ويونيون سانت خليوزي وجالطة سراي وسلافيا براغ وأولمبياكوس وبودو/جليمت وبافوس القبرصي وألماتي، من كازاخستان. فيما سيتم حسم الفرق الأربعة الأخرى المتأهلة لمرحلة الدوري من خلال مباريات الإياب للدور المؤهل لمرحلة الدوري في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وبداية من الوعاء الأول، سيتم سحب كرة واحدة يدوياً، ثم يقوم البرنامج الآلي - الذي استخدم بالفعل العام الماضي - باختيار ثمانية منافسين لهم، مع مراعاة المبادئ التالية، فريقان من كل وعاء من الأوعية الأربعة، بحيث يخوض كل فريق مباراة على أرضه، وأخرى خارجها أمام فرق من كل وعاء، وذلك وفقاً لتوزيع البرنامج الآلي.

ولن يتواجه فريقان من البلد نفسه. -لا يزيد عدد المنافسين من الاتحاد نفسه عن فريقين. وسيتم تكرار نفس الإجراء لكل الفرق الأخرى، حتى تكتمل عملية السحب بالكامل.

وسيتم الإعلان عن الجدول الكامل لدوري أبطال أوروبا مع مواعيد المباريات في موعد أقصاه يوم 30 أغسطس المقبل.

الجديد هذا الموسم هو أن قرعتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي ستدمجان لأول مرة في برنامج خاص واحد، يبث مباشرة من قاعة جريمالدي في موناكو، بما يتيح تحسين المحتوى وتعظيم الأثر الإعلامي لكلتا القرعتين. الحدث المدمج الجديد لقرعتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي سيمنح كلتا المسابقتين مزيداً من الزخم والانتشار، ليشكل احتفالية خاصة للفرق التي تطمح لرفع اثنين من أعرق الألقاب الأوروبية في كرة القدم.

وسيقام هذا الحدث يوم الجمعة المقبل، حيث ستتواصل الأندية وجماهيرها لاكتشاف منافسيهم في الموسم الثاني من مرحلة الدوري الجديدة والمثيرة. وسيتم إجراء القرعتين رقمياً بالكامل، باستخدام نفس التكنولوجيا الآلية التي استخدمت العام الماضي لفرز المنافسين بشكل فوري، مما يتيح عملية سحب سلسة وفعالة وسريعة.

وستتبع قرعة الدوري الأوروبي قرعة دوري المؤتمر الأوروبي خلال نفس الاحتفالية. ولن تستخدم كرات فعلية على المسرح. حيث سيتم الضغط على زر السحب مرة واحدة في بداية الاحتفالية، مما يفعل السحب العشوائي للمنافسين، بما في ذلك تحديد من يلعب على أرضه ومن يلعب خارجها. وبمجرد أن يكمل البرنامج عملية السحب (والتي تستغرق بضع ثوان فقط)، ستكشف المواجهات تدريجياً، ومن يواجه من في كل مباراة على أرضه أو خارجها، بدءاً من الوعاء الأول، للحفاظ على التشويق والوضوح للمشاهدين. ستعرف جميع الفرق منافسيها عند انتهاء القرعة، ومع ذلك، سيتم إعداد الجدول الكامل للمباريات مع مواعيدها، وإعلانها في موعد أقصاه الأحد 31 أغسطس.