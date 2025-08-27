بنجاحات 3 مدربين.. إسبانيا تتربع على «قمة البريميرليج»

معتز الشامي (أبوظبي)

تعتمد العديد من أفضل الفرق الأوروبية على المدربين الإسبان، مع تميز مستوى التدريب في إسبانيا الذي يعد من بين الأفضل عالمياً، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق.

ويبدو هذا واضحاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث نجحت 3 من الفرق الأربعة التي يديرها الإسبان في التأهل إلى المسابقات الأوروبية لعام آخر، وهي أرسنال (ميكيل أرتيتا)، ومانشستر سيتي (بيب جوارديولا) وأستون فيلا (أوناي إيمري)، بينما كان فريق بورنموث بقيادة أندوني إيراولا أحد أبرز الفرق في البريميرليج، حيث أنهى الموسم على مقربة شديدة من المراكز القارية، وعادل أفضل مركز حققه على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي السنوات الأخيرة، أصبح التعاقد مع مدرب إسباني مرادفاً للنجاح، وهو أمر تقدره وتعرفه جيداً فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويظهر ذلك جلياً في قائمة احتمالات إقالة المدربين في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يعد الإسباني أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، الأقل احتمالاً للمغادرة، ويتشارك إيمري هذا التميز مع مدرب ليفربول، الذي فاز مؤخراً بلقب البريميرليج، آرني سلوت، وهذا ما يضع إنجاز أوناي العظيم في سياقه.

ويعد الثلاثي الإسباني إيمري (بتقييم 51)، وبيب جوارديولا، وميكيل أرتيتا كلاهما (بتقييم 41.0) وفق "تصنيف أوبتا" من المدربين الأربعة الأقل احتمالاً لترك مناصبهم في الدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، بينما المدرب الإسباني الآخر المتبقي ليس بعيداً، حيث يعد أندوني إيراولا من بين المدربين العشرة الأقل عرضة للإقالة (بتقييم 21.0).

من جهة أخرى حقق أوناي إيمري إنجازاً لافتاً في البريميرليج، حيث كان أستون فيلا أحد أكثر الفرق نمواً في إنجلترا خلال السنوات الخمس الماضية، وتأهل النادي إلى البريميرليج عام 2019، ومنذ صعوده، واصل تحقيق النجاحات، حيث رفع وصول إيمري سقف التوقعات في 2022، وفي 3 سنوات فقط، دخل المدرب الإسباني تاريخ النادي، في 2023، بعدما تأهل الفريق إلى دوري المؤتمرات، مسجلاً عودته إلى المنافسات الأوروبية بعد غياب 14 عاماً، ولم يكتف بذلك، بل أعاد فيلا إلى دوري أبطال أوروبا بعد انتظار طويل دام 40 عاماً، وبذلك، أصبح إيمري أحد أكثر المدربين ثقة في البريميرليج.