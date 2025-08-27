ماتيوس يجدد دعوته لعودة نوير من الاعتزال

برلين (د ب أ)

أعاد لوثار ماتيوس، قائد المنتخب الألماني لكرة القدم الأسبق، التأكيد على أنه تنبغي مطالبة الحارس مانويل نوير بالعودة من اعتزاله الدولي والمشاركة في كأس العالم 2026، إذا تعذر على مارك أندريه تير شتيجن المشاركة.

وقال ماتيوس لصحيفة «شبورت بيلد» الأسبوعية، اليوم الأربعاء، إنه في حالة غياب الثنائي عن بطولة العام المقبل، فإنه يفضل الاعتماد على بيرند لينو، حارس فولهام، ونوح أتوبولو، حارس مرمى منتخب تحت 21 عاماً، حارس فرايبورج.

واختير تير شتيجن ليكون الحارس الأساسي للمنتخب الألماني بعدما اعتزل نوير، الفائز بكأس العالم 2014، اللعب الدولي العام الماضي. ولكن تير شتيجن «33 عاماً» خضع لجراحة في الظهر وسيغيب لعدة أشهر. وقد يعاني في الحصول على وقت للعب مع فريقه برشلونة، حيث أصبح خوان جارسيا هو الحارس الأساسي.

وقال ماتيوس، الفائز بكأس العالم 1990:«إذا كان تير شتيجن جاهزاً ويشارك في المباريات، فهو الحارس الأساسي. إذا لم يحدث ذلك، أرى أن مانويل نوير هو حارسنا في المونديال، إذا كان متاحاً». واستبعد جوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني، ورودي فولر، المدير الرياضي، عودة نوير في كأس العالم، حيث يبلغ حالياً 39 عاماً. كما أعرب أسطورتا المنتخب الألماني وبايرن ميونيخ سيب ماير وتوماس مولر عن رأيهما بأنهما لا يستبعدان جاهزية مانويل نوير للعب العام المقبل إذا دعت الحاجة. ولعب أوليفر باومان وألكسندر نوبل، حارسا هوفنهايم، عندما كان تير شتيجن مصاباً في الموسم الماضي، ولكن ماتيوس يفضل رؤية لينو وأتوبولو. وقال: «لدينا حارسان من الطراز العالمي في نوير وتير شتيجن. ولكن إذا لم يكونا متاحين، فبالنسبة لي سيكون لينو وأتوبولو أفضل حل».

ولعب لينو «33 عاماً» تسع مباريات دولية. وحتى الآن لم يلعب أتوبولو «23 عاماً» مع المنتخب الأول، ولكن ماتيوس يقيمه بدرجة عالية جداً. وقال ماتيوس:«نوح أتوبولو أقنعني للغاية على مدار الـ 12 شهراً الماضية، تألق في التصديات، ووصل مع فرايبورج للدوري الأوروبي، وحقق 10 مباريات بشباك نظيفة في الموسم الماضي. كما قدم بطولة رائعة في يورو تحت 21 عاماً». وأضاف:«بعد موسم سابق ضعيف، كان بالنسبة لي أفضل حارس ألماني في الموسم الماضي إلى جانب مانويل نوير». ويعتزم ناجلسمان الإعلان عن قائمة المنتخب في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، استعداداً لخوض أول مباراتين في التصفيات المؤهلة للمونديال أمام سلوفاكيا وإيرلندا الشمالية.