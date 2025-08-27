أناتولي يعود لهجوم البطائح في «كأس أبوظبي الإسلامي»

علي معالي (أبوظبي)

أصبح الكاميروني أناتولي أبانج جاهز تماماً لقيادة هجوم البطائح في مواجهة النصر، خلال الجولة الأولى من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، المقرر لها السبت على استاد آل مكتوم في دبي، بعد تعافي اللاعب من الكدمة التي تعرض لها، وتسببت في غيابه عن صفوف الفريق في مباراته الأخيرة بدوري أدنوك للمحترفين أمام خورفكان.

دخل أناتولي التدريبات بمنتهى القوة، حتى يكون جاهزاً بكامل قوته للمشاركة مع الفريق، وتحقيق نتيجة إيجابية لبداية المشوار في هذه البطولة. يأتي هذا فيما يحاول الجهاز الطبي علاج محمد جمعة «بيليه» للحاق بالمباراة، حيث لم يستطع اللاعب التواجد في تشكيلة «الراقي» حتى الآن بعد تعرضه لإصابة في آخر مباراة ودية للفريق أمام الجزيرة قبل انطلاق دوري أدنوك للمحترفين.

ويسعى فرهاد مجيدي مدرب البطائح إلى الاستفادة من المعنويات المرتفعة في هذه الفترة، بعد حصد أول 3 نقاط بالمحترفين مؤخراً، حيث يخطط لترك بصمة مع الفريق في الموسم الحالي.