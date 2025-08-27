مبابي على القمة.. تعرّف على قائمة أفضل هدافي الدوريات الخمسة الكبرى

معتز الشامي (أبوظبي)

انتهت قصة كيليان مبابي الطويلة الصيف الماضي، بانتقاله من باريس سان جيرمان إلى العملاق الإسباني ريال مدريد في صفقة انتقال حر، ولم يسر موسمه الأول مع الفريق الملكي كما هو مخطّط له، حيث لم يحقّق النادي أي لقب، وخسر أمام غريمه التقليدي برشلونة في الكلاسيكو في الدوري وكأس الملك، وخرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أرسنال.

وتلقى مبابي انتقادات لاذعة بسبب ذلك، ووجهت إليه انتقادات كثيرة، لكنه رغم ذلك، حقق أرقامًا مذهلة على الصعيد الشخصي خلال موسمه الأول في إسبانيا من واقع الأرقام والإحصائيات، حيث واصل اللاعب، البالغ من العمر 26 عاماً، بدايته القوية مع ريال مدريد في الموسم الثاني، بتسجيله 3 أهداف بأول مباراتين في الدوري الإسباني، هدف الفوز أمام أوساسونا، وهدفين في الفوز 3-0 على ريال أوفييدو.

ويتصدر النجم الفرنسي قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى منذ بداية الموسم الماضي، في جميع المسابقات، ويحتل مبابي المركز الأول، بعد أن سجل 47 هدفاً في 61 مباراة مع ريال مدريد في جميع المسابقات منذ انتقاله إلى سانتياغو برنابيو، متجاوزاً هاري كين صاحب المركز الثاني، الذي سجل 45 هدفاً في 53 مباراة مع بايرن ميونيخ في نفس الفترة.

وفي المركز الثالث، يأتي مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل 42 هدفاً في 53 مباراة مع النادي الكتالوني منذ بداية موسم 2024/2025، ويأتي مهاجم بوروسيا دورتموند سيرهو جيراسي، في المركز الرابع، برصيد 40 هدفاً في 52 مباراة. ويكمل إيرلينج هالاند قائمة الخمسة الأوائل برصيد 36 هدفاً في 50 مباراة مع مانشستر سيتي، وفي المركز السادس، يأتي نجم ليفربول المصري محمد صلاح، برصيد 35 هدفاً في 55 مباراة مع الفريق منذ بداية الموسم الماضي.

ويحتل عثمان ديمبيلي، بطل دوري أبطال أوروبا، المركز السابع، برصيد 35 هدفاً في 56 مباراة مع باريس سان جيرمان. ويأتي النجم البرازيلي رافينيا في المركز الثامن برصيد 35 هدفاً في 59 مباراة مع برشلونة، وفي المركز التاسع يأتي الأرجنتيني جوليان ألفاريز، لاعب أتلتيكو مدريد، برصيد 30 هدفاً في 59 مباراة، بينما يكمل التشيكي باتريك شيك، لاعب باير ليفركوزن، قائمة العشرة الأوائل برصيد 28 هدفاً في 47 مباراة.

--------------



أفضل هدافي الدوريات الخمسة الكبرى

1- كيليان مبابي: 47 / 61

2- هاري كين: 45 / 53

3- ليفاندوفسكي: 42 / 53

4- سيرهو جيراسي: 40 / 52

5- إيرلينج هالاند: 36 / 50

6-محمد صلاح: 35 / 55

7- عثمان ديمبيلي: 35 / 56

8- رافينيا: 35 / 59

9- جوليان ألفاريز: 30 / 59

10- باتريك شيك: 28 / 47