«الأبيض» يتدرب بـ«معنويات عالية» في معسكر دبي



معتز الشامي (أبوظبي)

يواصل منتخبنا الوطني تدريباته اليومية بمعسكره التحضيري الجاري بدبي، على استاد زعبيل بنادي الوصل، وهو المعسكر الذي دخله «الأبيض» أمس في دبي، استعداداً للملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، الذي تقام منافساته في الدوحة أكتوبر المقبل، حيث يُواجه «الأبيض» شقيقيه العُماني يوم 11 أكتوبر، والقطري يوم 14 من ذات الشهر على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

بدأ منتخبنا «المرحلة الثانية» للتحضيرات للملحق في دبي، حيث كانت المرحلة الأولى متمثلة في معسكر الإعداد للمنتخب في النمسا ما بين أواخر يوليو الماضي وأوائل أغسطس الجاري، وشهدت تجارب ودية مع أندية، بينما تشهد المرحلة الثانية الحالية، تركيزاً وتكثيفاً للتحضيرات، للوصول بجاهزية لاعبي المنتخب إلى درجة عالية من الانسجام، حيث اعتمد كوزمين على 20 لاعباً يعدون القوام الرئيسي للمنتخب من القائمة التي أعلن عنها ما بين تجمع يوليو ثم التجمع الجاري، وبلغت 28 لاعباً.

وأشعل المدرب الروماني المنافسة بين جميع اللاعبين، في أول اجتماع فني مع اللاعبين مشدداً على أن الدخول للتشكيلة الأساسية وخوض غمار التصفيات، مفتوحاً أمام الجميع، خصوصاً من يقاتل للحصول على فرصة ومن يلعب من أجل تحقيق تطلعات جماهير الكرة الإماراتية، خاصة أن حلم كأس العالم بالنسبة للجيل الحالي من لاعبي المنتخب مباراتين فقط في أكتوبر المقبل.

ويؤدي اللاعبون تدريباتهم اليومية بمعنويات عالية، حيث يخضع الفريق لتدريبات صباحية في صالة الجيم، بالإضافة لتدريبات مسائية تكتيكية وفنية، لزيادة جرعات التفاهم والانسجام، وستكون المباريات الودية التي يخوضها الأبيض يومي 4 و8 سبتمبر المقبل أمام سوريا والبحرين، بمثابة محطتين هامتين للوصول للتوليفة الأساسية التي ستخوض غمار المشاركة في المرحلة الرابعة «الملحق» المؤهل لكأس العالم، فيما يؤدي منتخبنا حصته التدريبية مساء اليوم على ملعب نادي ضباط شرطة دبي، وسيكون التدريب مفتوحاً لمختلف وسائل الإعلام.

من جهة أخرى سيخضع الجهاز الفني المباريات الدولية الودية التي تخوضها منتخبات عمان وقطر، للمتابعة والتحليل الفني، قبل الدخول للتجمع الأخير، بالمرحلة الثالثة والأخيرة للتحضيرات أوائل أكتوبر المقبل، بعد الجولة السابعة للدوري، حيث يتوقع أن يتعذر خوض تجربة ودية أخيرة قبل انطلاق مبارياتها بداعي ضيق الوقت.

من جهته قال مطر الصهباني عضو الجهاز الإداري لمنتخبنا الوطني إن التجمع الحالي يأتي استكمالاً لبرنامج الإعداد الذي بدأ الشهر الماضي في معسكر النمسا، والذي استطاع خلاله الجهاز الفني وضع بصمته وتنفيذ أفكاره وخططه خلال الحصص التدريبية والتجارب الودية.

وأضاف: القائمة الحالية تشهد وجود أغلب العناصر التي شاركت في معسكر النمسا، ما يعتبر أمراً إيجابياً من ناحية الاستقرار الفني، فيما تشكّل العناصر التي انضمت حديثاً وعادت لصفوف المنتخب إضافة جيدة.

وأوضح الصهباني: «صفوف المنتخب مكتملة باستثناء اللاعب محمد عوض الله الذي سيلتحق بالمعسكر خلال اليومين المقبلين، فيما سيتم السماح للحارس حمد المقبالي الالتحاق بالمنتخب الأولمبي خلال مشاركته الرسمية في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 سنة التي ستقام في العاصمة أبوظبي».