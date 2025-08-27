الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

إطلاق أول دوري استعراضي لكرة السلة في دبي

إطلاق أول دوري استعراضي لكرة السلة في دبي
27 أغسطس 2025 17:30


دبي (الاتحاد)
أعلنت منصة «بول أبوف أول»، المتخصصة بتنظيم بطولات ودوريات كرة السلة في الإمارات والمعتمدة من مجلس دبي الرياضي واتحاد كرة السلة، بالتعاون مع مؤسسة «نورث بول هووبس» الكندية، عن إطلاق أول دوري استعراضي «بول أبوف أول - نورث بول هووبس» في دبي لموسم 2025 - 2026.
وأوضحت المنصة أن إطلاق الدوري يأتي انسجاماً مع «الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031»، الهادفة إلى صقل المواهب النخبوية وتعزيز حضور الدولة على الساحة الرياضية العالمية، عبر إعداد لاعبين مؤهلين لتمثيل الإمارات في أولمبياد 2030، والمساهمة في تطوير المنتخب الوطني لكرة السلة.
وينطلق الدوري 13 سبتمبر المقبل ليشكّل محطة بارزة في مسيرة كرة السلة الإقليمية، من خلال توفير مسار منظم يربط المواهب المحلية مباشرة بالبرامج الرياضية في أميركا الشمالية.
كما سيكون جزءاً من منظومة «نورث بول هووبس» العالمية، التي تضم الرابطة التحضيرية الوطنية والدوري الاستعراضي في كندا، بما يمنح اللاعبين تصنيفات معتمدة ودعماً مهنياً عبر برنامج الكشافة والتوظيف الدولي.

كرة السلة
اتحاد السلة
دبي
مجلس دبي
مجلس دبي الرياضي
