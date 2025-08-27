مشاركون في الفعاليات: «الفروسية الإقليمية» ركيزة نوعية في الدمج والتمكين



العين (وام)

أكد مشاركون في الدورة الأولى من مسابقة الفروسية الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا «العين 2025»، أن هذه الفعالية تُعد «ركيزة نوعية» في«الدمج والتمكين»، وتعزيز الثقة في فئة أصحاب الهمم، بخوض منافسات جديدة.

وقالت الدكتورة هدير علاء، رئيسة وفد المملكة العربية السعودية، إن هذه المسابقة لها أهمية كبيرة، لأنها تعزز الدمج والصحة النفسية والبدنية، وروح التعاون والمحبة بين المشاركين من أصحاب الهمم.

وأشارت صديقة الأنصاري، رئيسة وفد الأولمبياد الخاص الكويتي، إلى أن مشاركة الفرسان من 11 دولة في مسابقة الفروسية، لها فوائد مهمة، من بينها تعزيز الثقة في النفس، والشعور بالقدرة على المشاركة في فعاليات الخيول، واتخاذ القرارات، وغيرها من الجوانب الأخرى التي تؤدي إلى الوصول إلى الدمج المجتمعي.

وأثنت الأنصاري على الجهود التنظيمية لدولة الإمارات، والأولمبياد الخاص الدولي، في إقامة الفعالية ابتداء من حفل الافتتاح المميز بفعالياته المتنوعة، والتفاعل الكبير من الفرسان والفارسات مع عروض الفروسية لشرطة أبوظبي.

من جهته أوضح محمد إبراهيم الناخي، مدير لجنة قفز الحواجز في اتحاد الفروسية والسباق، حرص الاتحاد على نجاح المسابقة الأولى من نوعها في الدولة، وتحقيق الفوائد المرجوة منها في تعزيز عملية الدمج، وتمكين المشاركين والمشاركات من الاستمتاع بأجواء المنافسات.

بدوره قال محمد الشامسي، فارس الأولمبياد الخاص الإماراتي، إن المسابقة فرصة مهمة لتطوير مهاراتهم، وتنمية قدراتهم مع أقرانهم من لاعبي المنتخبات المشاركة، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلت من الأولمبياد الخاص الإماراتي في توفير كافة المتطلبات للإعداد.