إيكلستون يدعو لمنح شوماخر فرصة أخرى في الفورمولا-1



برلين (د ب أ)

يرى بيرني إيكليستون، المالك السابق للحقوق التجارية لسباقات سيارات فورمولا-1، بأن الألماني ميك شوماخر يستحق فرصة أخرى للتواجد في اللعبة، رغم عدم تحقيقه نجاحات ملموسة في الماضي.

وشارك ميك، نجل مايكل شوماخر، بطل العالم سبع مرات، في سباقات فورمولا-1 مع فريق هاس عامي 2021 و2022، ثم كان سائقاً احتياطياً حتى يناير الماضي، ويشارك الآن فقط في سباقات بطولة العالم للتحمل مع فريق ألباين.

وانتهت آخر فرصة محتملة لعودة شوماخر إلى فورمولا-1 هذا الأسبوع، عندما أعلن فريق كاديلاك الجديد عن انضمام السائقين المخضرمين المكسيكي سيرخيو بيريز والفنلندي فالتيري بوتاس إلى صفوف الفريق العام المقبل.

وصرح إيكليستون 94 عاماً، الذي أدار السباقات لنحو أربعة عقود، لموقع (سبورت. دي) الإلكتروني، اليوم الأربعاء، بأنه يجب أن يحصل شوماخر على فرصة أخرى رغم أنه تساءل عن مقدار الجهد الذي يتعين عليه أن يبذله.

وأضاف إيكلستون «لقد مر وقت طويل لدرجة أن الناس لم يعودوا يتذكرون قدراته. لماذا يفترض أن يكون قادرا على مساعدة الفريق؟ لا أعرف ما الذي يمكنه تقديمه للفريق». واختتم إيكلستون تصريحاته قائلاً: «إنه يتمتع بسمعة طيبة، ولكن هل يمكن أن يكون سائقاً مفيداً؟ لم يظهر ذلك قط، فلماذا يفترض أن يكون قادراً على ذلك الآن؟ ولكن لا يزال ينبغي منحه فرصة».