40 دولة تشارك في العين ماسترز للريشة الطائرة



أبوظبي (وام)

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة العين ماسترز 2025 للريشة الطائرة مشاركة 40 دولة في الحدث الذي ينطلق خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر المقبلين في نادي العين الرياضي الثقافي بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وأكدت نورة الجسمي رئيس اتحاد الريشة الطائرة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن اللجنة المنظمة تواصل عملها من أجل الانتهاء من كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالحدث، لافتة إلى أنه تمت أمس عملية غلق باب التسجيل للمشاركة في المنافسات.

وأوضحت أن عدد المشاركين من المنتخب الوطني سواء اللاعبين أو اللاعبات وصل إلى 56 لاعباً ولاعبة بحسب قوائم التسجيل سيتم تصفيتهم طبقاً لتصنيفهم الدولي.

وتعد بطولة العين ماسترز أكبر حدث للريشة الطائرة يمكن للمشاركين فيه الحصول على نقاط تصنيف للتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.