هاميلتون جاهز لاستئناف منافسات موسم الفورمولا-1

هاميلتون جاهز لاستئناف منافسات موسم الفورمولا-1
27 أغسطس 2025 20:30

 

لندن (د ب أ)
أبدى النجم البريطاني لويس هاميلتون وفريقه فيراري جاهزية تامة للانطلاق بقوة مع استئناف منافسات موسم سباقات السيارات فورمولا -1 خلال جائزة هولندا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري، وكان السائق قد أثار بعض الشكوك حول مشاركته في السباق الذي سيقام في زاندفورت، عندما قال إنه يتمنى المشاركة في أول سباق بعد فترة التوقف الصيفي.
ووصف هاميتلون نفسه بأنه عديم الفائدة، وطالب فريق فيراري باستبداله بسائق آخر، بعدما أنهى سباق جائزة المجر الكبرى محتلا المركز 12 في أوائل أغسطس، بينما حل زميله في الفريق، شارل لوكلير من إمارة موناكو بالمركز الرابع.
ويتأخر هاميلتون بفارق 42 نقطة عن لوكلير في الترتيب العام لبطولة العالم، وقد تفوق عليه زميله في الفريق في التصفيات 10 مرات هذا الموسم، بينما لم يتفوق هاميلتون على لوكلير سوى مرتين فقط، ويترقب البريطاني صعوده لأول مرة على منصة التتويج بألوان فيراري.
لكن فريد فاسور مدير فيراري قال في بيان لفريقه قبل انطلاق الجولة 15 من الموسم «عدنا إلى المسار الصحيح بعد العطلة الصيفية، والتي أتاحت للفريق والسائقين فرصة لاستعادة نشاطهم استعدادا لمرحلة أخيرة حافلة بالتحديات هذا الموسم».
وأضاف فاسور «نريد مواصلة الحالة الإيجابية التي كنا عليها في السباقات الماضية، حيث تحسنا نسبياً على مستوى المنافسة». وشدد «شارل ولويس هاميلتون جاهزان، والفريق في كامل تركيزه، وعازم على وضعهما في أفضل حالة ممكنة لتحقيق نتائج جيدة». يتصدر أوسكار بياستري ترتيب بطولة السائقين مع انطلاق النصف الثاني من الموسم، متفوقا بتسع نقاط عن زميله في فريق مكلارين، لاندو نوريس، وذلك قبل 10 جولات من انتهاء المسابقة.

