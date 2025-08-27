الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رباعي ريال مدريد يواصلون التأهيل استعداداً للقاء مايوركا

رباعي ريال مدريد يواصلون التأهيل استعداداً للقاء مايوركا
27 أغسطس 2025 20:42


مدريد (د ب أ)
يواصل الإنجليزي جود بيلينجهام والفرنسيان إدواردو كامافينجا وفيرلان ميندي، والبرازيلي إندريك، رباعي فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، برنامجهم التأهيلي تمهيداً لعودتهم للمستطيل الأخضر من جديد.

أخبار ذات صلة
التعادل يحكم «مقدمة السادسة» في «الليجا»
مبابي على القمة.. تعرّف على قائمة أفضل هدافي الدوريات الخمسة الكبرى

ولم يشارك اللاعبون الأربعة في التدريبات، التي أقيمت اليوم الأربعاء، مع باقي زملائهم في الفريق، حيث قاموا بتدريبات فردية.
وأجرى الفريق الملكي حصته التدريبية الثانية لهذا الأسبوع في سيوداد ريال مدريد، استعدادا لمباراته الهامة ضد ضيفه مايوركا، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات المرحلة الثالثة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، على ملعب (سانتياجو برنابيو) بالعاصمة مدريد.
وكشف النادي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الأربعاء، أن اللاعبين أجروا تمارين فردية في الصالة الرياضية، ثم بعد ذلك، خرجوا إلى العشب لإجراء سلسلة من تدريبات التنشيط وتناقل الكرة والضغط، ثم أجروا تدريبات تكتيكية وسلسلة من المباريات 10 ضد 10 على ملعب مصغر قبل اختتام الحصة بالتسديد على المرمى.
ويأمل الريال في مواصلة انطلاقته المثالية في المسابقة هذا الموسم، عقب فوزه 1 / صفر على ضيفه أوساسونا، ثم 3 / صفر على مضيفه ريال أوفييدو في المرحلتين الأولى والثانية على التوالي بالبطولة.

جود بيلينجهام
ريال مدريد
الدوري الإسباني
ريال مايوركا
آخر الأخبار
أوستابينكو ترفض اتهامها بالعنصرية
الرياضة
أوستابينكو ترفض اتهامها بالعنصرية
اليوم 16:45
ميلان يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم نكونكو
الرياضة
ميلان يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم نكونكو
اليوم 16:41
غرفة دبي
اقتصاد
برنامج الخدمة المتميزة لغرف دبي يصدر 4905 تقارير متسوق سري بالنصف الأول
اليوم 16:31
.
اقتصاد
«مصدر» تدعم تميُز الكفاءات النسائية بمجال الطاقة النظيفة
اليوم 16:29
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
الرياضة
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©