رباعي ريال مدريد يواصلون التأهيل استعداداً للقاء مايوركا



مدريد (د ب أ)

يواصل الإنجليزي جود بيلينجهام والفرنسيان إدواردو كامافينجا وفيرلان ميندي، والبرازيلي إندريك، رباعي فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، برنامجهم التأهيلي تمهيداً لعودتهم للمستطيل الأخضر من جديد.

ولم يشارك اللاعبون الأربعة في التدريبات، التي أقيمت اليوم الأربعاء، مع باقي زملائهم في الفريق، حيث قاموا بتدريبات فردية.

وأجرى الفريق الملكي حصته التدريبية الثانية لهذا الأسبوع في سيوداد ريال مدريد، استعدادا لمباراته الهامة ضد ضيفه مايوركا، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات المرحلة الثالثة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، على ملعب (سانتياجو برنابيو) بالعاصمة مدريد.

وكشف النادي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الأربعاء، أن اللاعبين أجروا تمارين فردية في الصالة الرياضية، ثم بعد ذلك، خرجوا إلى العشب لإجراء سلسلة من تدريبات التنشيط وتناقل الكرة والضغط، ثم أجروا تدريبات تكتيكية وسلسلة من المباريات 10 ضد 10 على ملعب مصغر قبل اختتام الحصة بالتسديد على المرمى.

ويأمل الريال في مواصلة انطلاقته المثالية في المسابقة هذا الموسم، عقب فوزه 1 / صفر على ضيفه أوساسونا، ثم 3 / صفر على مضيفه ريال أوفييدو في المرحلتين الأولى والثانية على التوالي بالبطولة.