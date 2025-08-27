الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الزمالك المصري يتقدم ببلاغ للنائب العام

الزمالك المصري يتقدم ببلاغ للنائب العام
27 أغسطس 2025 20:59


القاهرة (د ب أ)
أعلن نادي الزمالك المصري تقدمه ببلاغ رسمي ضد ما تم تداوله مؤخراً بوجود مخالفات حول أرض النادي التم تم سحبها بقرار من وزارة الإسكان المصرية. وذكر الزمالك في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أن مجلس الإدارة تقدم ببلاغ رسمي إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، بخصوص ما تم تداوله مؤخراً حول وجود مخالفات بخصوص أرض الفرع الجديد لنادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر.
وأضاف: «طالب المجلس بتحويل هذا الملف إلى نيابة الأموال العامة، مع تأكيد أعضاء المجلس على استعدادهم للمثول للتحقيق أمام الجهات المختصة لاستيضاح الحقيقة والرد على كافة الاتهامات والأكاذيب التي تنال من الذمة المالية لأعضاء المجلس بدون أي سند قانوني».
وأوضح الزمالك «مجلس الإدارة أكد تقديره الكامل لكافة مؤسسات الدولة في إطار دوره الوطني على مدار تاريخه، كما يؤكد المجلس حرصه على التعامل بشفافية ومصداقية كعادته أمام الرأي العام في جميع الملفات، وخاصة ملف أرض الفرع الجديد للنادي، والذي يعد بمثابة الحلم الكبير لجماهير الزمالك في كل مكان».

