قرعة متوازنة في تصفيات «الكأس الأغلى» لأندية دوري الأولى



معتصم عبدالله (دبي)

أُجريت اليوم بمقر اتحاد كرة القدم في دبي مراسم قرعة التصفيات التمهيدية لأندية دوري الدرجة الأولى المؤهلة إلى دور الـ16 من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الجديد 2025-2026، إلى جانب قرعة مسابقة كأس الاتحاد بمشاركة تاريخية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة، إضافة إلى قرعة مسابقات الكؤوس لمراحل تحت 21 و19 و17 و16 و15 و14 عاماً.

حضر مراسم القرعة حمد أحمد المزروعي عضو مجلس إدارة الاتحاد، فهد إسماعيل الحوسني عضو مجلس الإدارة نائب رئيس لجنة المسابقات، ويحيى خلف المطروشي عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، إلى جانب ممثلي الأندية، وتولى عملية سحب القرعة عبدالرزاق الكعبي مدير إدارة المسابقات، ومحمد سرور النقبي رئيس قسم المسابقات.

وأسفرت قرعة التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى، التي سُحبت إلكترونياً، عن مواجهات مثيرة، أبرزها لقاء الإمارات والعروبة، مجد ومصفوت، سيتي وحتا، الجزيرة الحمراء ودبا الحصن، العربي والفجيرة، الذيد وجلف يونايتد، الاتفاق ويونايتد، فيما تأهل الحمرية مباشرة إلى الدور ربع النهائي.

وتُلعب التصفيات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، ليتأهل فريقان فقط إلى دور الـ16 وينضمان إلى أندية دوري المحترفين الـ14.

في المقابل، شهدت قرعة الدور التمهيدي لكأس الاتحاد، بمشاركة 31 نادياً من الدرجتين الثانية والثالثة، تحديد 14 مواجهة مباشرة، بينما ضمنت فرق تي أف سي، رمال الصحراء، وإي أف سي التأهل إلى الدور التالي بالقرعة.

وتُقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة على ملعب أحد طرفي المواجهة وفق نتائج القرعة الإلكترونية، ليتأهل 17 فريقاً إلى دور الـ32 حيث تنضم إليها أندية دوري الأولى الـ15، وتُستكمل الأدوار بنظام خروج المغلوب حتى النهائي المقرر على ملعب محايد يحدده الاتحاد.

أما على صعيد كؤوس المراحل السنية، فقد أسفرت القرعة عن مواجهات قوية في الفئات من تحت 14 وحتى تحت 21 عاماً، حيث استحدث اتحاد الكرة نظام المجموعات في الدور الأول لإتاحة أكبر عدد من المباريات وتوفير تجربة تنافسية أكثر شمولاً للفرق المشاركة.