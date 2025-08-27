رادوكانو تصعد للدور الثالث في بطولة أميركا للتنس



نيويورك (د ب أ)

عادت نجمة التنس البريطانية إيما رادوكانو للدور الثالث في منافسات فردي السيدات ببطولة أميركا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز)، آخر بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى لهذا العام.

وصعدت رادوكانو للدور الثالث في المنافسات، المقامة على الملاعب الصلبة، للمرة الأولى منذ تتويجها بلقب البطولة عام 2021، عقب تغلبها اليوم الأربعاء على الإندونيسية جانيس تجين بنتيجة 6 / 2 و6 / 1، في الدور الثاني للمسابقة.

واحتاجت رادوكانو إلى ساعة واحدة فقط لإنهاء مسيرة تجين، المصنفة الـ149 عالمياً، والتأهل للدور الثالث في إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الثالثة في عام 2025، وتستعد رادوكانو لملاقاة الفائزة من لقاء الكازاخية إيلينا ريباكينا، المصنفة التاسعة للبطولة، والتشيكية تيريزا فالنتوفا 18/ عاما/، والمتأهلة من الأدوار التمهيدية، في محاولة للوصول إلى الأسبوع الثاني من إحدى البطولات الكبرى للمرة الرابعة في مسيرتها مع اللعبة البيضاء.

وعلقت رادوكانو على فوزها في في مقابلة لها على أرض الملعب، قائلة «لقد كانت خصمة شديدة الخطورة. كانت تلعب بشكل رائع، وكنت أعتقد أن أي كرة أضعها في منتصف الملعب، وإن لم تكن جيدة بما يكفي، كانت تسددها بسهولة. لذا كنت سعيدة للغاية بأدائي اليوم».