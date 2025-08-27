الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بطولة كلباء لشباب الطائرة تنطلق اليوم

بطولة كلباء لشباب الطائرة تنطلق اليوم
28 أغسطس 2025 02:18

فيصل النقبي (كلباء) 

تنطلق، اليوم، منافسات بطولة كلباء الدولية لكرة الطائرة للشباب في صالة نادي كلباء، بمشاركة 11 فريقاً من أندية ومنتخبات خليجية ومحلية، أبرزها الهلال السعودي وكاظمة الكويتي ودار كليب البحريني وصحار العُماني، إلى جانب فرق الشارقة وكلباء.
وتقام البطولة برعاية مجلس الشارقة الرياضي وإشراف اتحاد الكرة الطائرة، وسط تطلعات لتقديم مستويات قوية وصقل مواهب شابة واعدة، في حدث رياضي بات محطة سنوية مهمة في أجندة الكرة الطائرة الخليجية. وأكملت اللجنة المنظمة للبطولة كافة الترتيبات من حيث توفير ملاعب التدريب والإقامة للفرق المشاركة، كما أكملت اللجنة الفنية كافة ترتيباتها، لضمان خروج المباريات بالشكل الملائم الذي يفيد اللعبة.
 

أخبار ذات صلة
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اختتام ورشة الإخراج في كلباء
كلباء
كرة الطائرة
آخر الأخبار
أوستابينكو ترفض اتهامها بالعنصرية
الرياضة
أوستابينكو ترفض اتهامها بالعنصرية
اليوم 16:45
ميلان يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم نكونكو
الرياضة
ميلان يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم نكونكو
اليوم 16:41
غرفة دبي
اقتصاد
برنامج الخدمة المتميزة لغرف دبي يصدر 4905 تقارير متسوق سري بالنصف الأول
اليوم 16:31
.
اقتصاد
«مصدر» تدعم تميُز الكفاءات النسائية بمجال الطاقة النظيفة
اليوم 16:29
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
الرياضة
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©