بطولة كلباء لشباب الطائرة تنطلق اليوم

فيصل النقبي (كلباء)



تنطلق، اليوم، منافسات بطولة كلباء الدولية لكرة الطائرة للشباب في صالة نادي كلباء، بمشاركة 11 فريقاً من أندية ومنتخبات خليجية ومحلية، أبرزها الهلال السعودي وكاظمة الكويتي ودار كليب البحريني وصحار العُماني، إلى جانب فرق الشارقة وكلباء.

وتقام البطولة برعاية مجلس الشارقة الرياضي وإشراف اتحاد الكرة الطائرة، وسط تطلعات لتقديم مستويات قوية وصقل مواهب شابة واعدة، في حدث رياضي بات محطة سنوية مهمة في أجندة الكرة الطائرة الخليجية. وأكملت اللجنة المنظمة للبطولة كافة الترتيبات من حيث توفير ملاعب التدريب والإقامة للفرق المشاركة، كما أكملت اللجنة الفنية كافة ترتيباتها، لضمان خروج المباريات بالشكل الملائم الذي يفيد اللعبة.

