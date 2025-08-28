الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مفاجأة مذهلة.. مانشستر يونايتد «الوداع المذلّ» من «كأس الرابطة»!

مفاجأة مذهلة.. مانشستر يونايتد «الوداع المذلّ» من «كأس الرابطة»!
28 أغسطس 2025 08:54

لندن (أ ف ب)

تعرّض مانشستر يونايتد لخروج «مذلّ» من الدور الثاني لكأس الرابطة الإنجليزية في كرة القدم، بخسارته أمام جريمسبي من الدرجة الرابعة بركلات الترجيح 12-11، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.
وتقدم جريمسبي بهدفين بعد مرور 15 دقيقة فقط من عمر اللقاء عبر تشارلز فيرنام وتايريل وارين.
لكنّ اليونايتد صارع من أجل العودة، وتمكن من تقليص النتيجة عبر وافده الجديد الكاميروني براين مبومو (75)، قبل أن يعادل هاري ماجواير النتيجة في الرمق الأخير (89).
إلا أن مبومو أضاع ركلة حاسمة ليتعرّض اليونايتد لخسارة جديدة في بداية الموسم الحالي، ما يزيد من الضغوط على كاهل المدرب البرتغالي روبن أموريم.
وفشل اليونايتد في تحقيق أي فوز في الدوري الإنجليزي، بعد مرحلتين بعدما انقاد إلى تعادل مخيّب أمام مضيفه فولهام 1-1 الأحد، عقب خسارته في المرحلة الأولى أمام أرسنال.
وفي النتائج الأخرى، تأهل إيفرتون على حساب مانسفيلد تاون من الدرجة الثالثة 2-0، ولحق به فولهام بتخطيه بريستول سيتي من الدرجة الثانية بالنتيجة ذاتها.
وبلغ برايتون أيضاً الدور عينه بفوزه الكاسح على أوكسفورد يونايتد من الدرجة الثانية بسداسية نظيفة.

 

