كين ينقذ رقبة بايرن ميونيخ في كأس ألمانيا



ميونيخ (أ ف ب)



قاد الدولي الإنجليزي هاري كين فريقه بايرن ميونيخ للتأهل بصعوبة إلى الدور الثاني من كأس ألمانيا لكرة القدم، بفوزه على فايين فيسبادن من الدرجة الثالثة 3-2.

وكاد البايرن يفرّط بتقدمه بهدفين سجلهما كين (16 من ركلة جزاء)، والفرنسي مايكل أوليسيه (51)، بعد أن عادل الفريق المغمور النتيجة في الشوط الثاني عبر التركي فاتح كايا (64 و70)، لكن كين أنقذ الموقف بتسجيله هدف الفوز في الوقت القاتل (94).

وحصل المهاجم الإنجليزي على ركلة جزاء مطلع اللقاء، لكنه أهدرها، منهياً بذلك سلسلة من 31 ركلة جزاء متتالية ناجحة في المباريات الرسمية.

وكانت آخر مرة أخفق فيها تعود إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 بمواجهة فرنسا.

لكنّ نجم توتنهام الإنجليزي السابق عوّض عن خطأه، بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل عن الضائع من أصل خمس محتسبة.

وأتاحت هذه الثنائية لكين برفع رصيده إلى 91 هدفاً بقميص البايرن في 99 مباراة.

ويعود آخر تتويج لبايرن بمسابقة الكأس (يحمل الرقم القياسي بـ20 لقباً) إلى عام 2020، قبل أن يخفق مذاك الحين في الفوز بالمسابقة، إذ خرج من الدور الثاني في مواسم 2020-2021، 2021-2022، 2023-2024، ومن دور ثمن النهائي الموسم الماضي وربع النهائي في موسم 2022-2023.