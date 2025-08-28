الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

السومة يخوض «التجربة الثالثة» في السعودية

السومة يخوض «التجربة الثالثة» في السعودية
28 أغسطس 2025 10:21

 
الرياض (د ب أ)

أعلن نادي الحزم السعودي لكرة القدم، تعاقده رسمياً مع النجم السوري عمر السومة، وذلك قبل ساعات من انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين.
وكان السومة غادر الدوري السعودي، بعد نهاية الموسم المنقضي، الذي دافع فيه عن قميص العروبة، حيث انتقل إلى الوداد البيضاوي المغربي الذي خاض معه مباراتين في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة.
وتعد هذه هي التجربة الثالثة للسومة في دوري المحترفين السعودي، إذ سبق له اللعب للأهلي، الذي حقق معه ألقاباً وأرقاماً قياسية تاريخية، فيما حط الرحال الموسم الماضي في تجربة قصيرة مع العروبة.
يذكر أن المهاجم السوري عمر السومة هو الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي برصيد 154 هدفاً.

السعودية
الدوري السعودي
العروبة
الوداد البيضاوي
الحزم
الأهلي السعودي
