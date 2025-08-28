التعادل يحكم «مقدمة السادسة» في «الليجا»

مدريد (أ ف ب)



واصل سلتا فيجو رحلة البحث عن فوزه الأول في الدوري الإسباني لكرة القدم، ذلك بعد تعادله أمام ضيفه ريال بيتيس 1-1، في مباراة مقدمة من المرحلة السادسة نتيجة مشاركة الفريقين في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وبعد أن منح مارك بارترا التقدم للضيوف (45)، استطاع سلتا فيجو معادلة النتيجة مطلع الشوط الثاني عبر هوجو ألفاريز (47).

ورفع بيتيس رصيده إلى 5 نقاط في المركز السادس مؤقتاً، من تعادلين وفوز واحد، فيما لا يزال سلتا فيجو من دون أي فوز مقابل تعادلين وخسارة برصيد ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر.