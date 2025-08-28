الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

التعادل يحكم «مقدمة السادسة» في «الليجا»

التعادل يحكم «مقدمة السادسة» في «الليجا»
28 أغسطس 2025 10:24

مدريد (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
رباعي ريال مدريد يواصلون التأهيل استعداداً للقاء مايوركا
مبابي على القمة.. تعرّف على قائمة أفضل هدافي الدوريات الخمسة الكبرى


واصل سلتا فيجو رحلة البحث عن فوزه الأول في الدوري الإسباني لكرة القدم، ذلك بعد تعادله أمام ضيفه ريال بيتيس 1-1، في مباراة مقدمة من المرحلة السادسة نتيجة مشاركة الفريقين في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».
وبعد أن منح مارك بارترا التقدم للضيوف (45)، استطاع سلتا فيجو معادلة النتيجة مطلع الشوط الثاني عبر هوجو ألفاريز (47).
ورفع بيتيس رصيده إلى 5 نقاط في المركز السادس مؤقتاً، من تعادلين وفوز واحد، فيما لا يزال سلتا فيجو من دون أي فوز مقابل تعادلين وخسارة برصيد ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر.

الدوري الإسباني
الليجا
سيلتا فيجو
ريال بيتيس
الدوري الأوروبي
يوروبا ليج
آخر الأخبار
أوكراني يحمل خشباً لتغطية نوافذ مكسورة عقب هجوم صاروخي روسي على كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: الضربات الروسية على كييف تهدد خطة ترامب للسلام
اليوم 02:09
جنود لبنانيون خارج قاعدة عسكرية لدى وصول شاحنات محملة بأسلحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات
اليوم 02:09
تصاعد الدخان جراء انفجار في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انفجارات عنيفة تهز صنعاء
اليوم 02:09
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء الحرب الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطر ومصر مصممتان على الوصول لوقف إطلاق النار في غزة
اليوم 02:08
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
الأخبار العالمية
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
اليوم 02:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©