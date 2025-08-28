الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مهاجم تشيلسي على رادار بايرن ميونيخ

مهاجم تشيلسي على رادار بايرن ميونيخ
28 أغسطس 2025 10:26

 
برلين (د ب أ)

يبدو أن بايرن ميونيخ، حامل لقب بطولة الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا»، يسعى لضم السنغالي نيكولاس جاكسون، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي، لتعزيز خط هجومه، وفقاً لما ألمح إليه ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة النادي للشئون الرياضية.
وصرح إيبرل لمحطة (زد دي إف) التلفزيونية: «إذا وجدنا لاعباً جاهزاً بدنياً، يسجل أهدافاً، ويصنع تمريرات حاسمة، ويكتسب خبرة، نرغب في التعاقد معه على سبيل الإعارة».
وعندما سئل عما إذا كان جاكسون يلبي تلك المتطلبات، أضاف إيبرل: «بالنظر إلى مسيرته الاحترافية، فهو قادر على ذلك».
وأحرز جاكسون «24 عاماً» 24 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى تشيلسي عام 2023 قادماً من فياريال الإسباني.
وحتى الآن، لم يتعاقد بايرن سوى مع الجناح الكولومبي الدولي لويس دياز في الهجوم، بينما رحل عنه المهاجمون توماس مولر، وكينجسلي كومان، وليروي ساني، وماتيس تيل.
ولأسباب مالية، قرر مسؤولو بايرن أنه لا يمكن التعاقد مع أي مهاجم إلا على سبيل الإعارة قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، يوم الاثنين المقبل.
ونفى إيبرل أن يكون هذا قد أدى إلى خلاف بين مسؤولي النادي والإدارة الرياضية.
وأوضح إيبرل: «هناك آراء مختلفة، أحدهما يرغب في اتخاذ إجراء، والآخر يقول إننا نريد النظر في الأمور المالية، هذا أمر مشروع تماماً، إنه بايرن ميونيخ، نحن متفقون تماماً».
وتابع: «أنا موظف في بايرن ميونخ. تم تكليفي بدراسة الأمور المالية في فترة الانتقالات الحالية».
واختتم مسؤول بايرن تصريحاته قائلاً: «قلصنا عدد اللاعبين عمدا لإفساح المجال للاعبين الشباب، لكن النادي قادر على استغلال أي لاعب آخر بشكل جيد للمباريات الدولية في دوري أبطال أوروبا، وللجدول المزدحم بوجود ثلاث بطولات». 

 

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
