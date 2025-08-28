الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
رادوكانو تدعم ألكاراز في «القصة القصيرة»!

رادوكانو تدعم ألكاراز في «القصة القصيرة»!
28 أغسطس 2025 10:28

 
نيويورك (رويترز)

أبدت البريطانية إيما رادوكانو استحساناً لقصة الشعر الجديدة للإسباني كارلوس ألكاراز، خلال بطولة أميركا المفتوحة للتنس، بعد أن أثار اللاعب الإسباني انقساماً في الرأي قبل أيام، إثر ظهوره بقصة شعر قصيرة.
وكان شعر ألكاراز القصير محور الاهتمام في اليوم الثاني من منافسات البطولة المقامة على ملاعب فلاشينج ميدوز، عندما تغلب اللاعب الإسباني المصنف الثاني على ريلي أوبيلكا، ليصعد بسهولة للدور الثاني، إذ أدلى زملاؤه من لاعبي التنس وكذلك الجماهير بالعديد من الآراء المتباينة عبر الإنترنت.
وقالت رادوكانو، التي أثار قرارها بتشكيل فريق مع ألكاراز في منافسات الزوجي المختلط ببطولة أميركا المفتوحة، شائعات عن علاقة عاطفية بينهما الشهر الماضي، إن المظهر الجديد للبطل السابق البالغ من العمر 22 عاماً هو ملك له.
وأضافت عقب فوزها على جانيس تين: «أعتقد، كما تعلمون، أن الأمر مختلط، ولكن مهما فعل، فلن يؤثر ذلك على ما يفعله في الملعب، يسعدني مجرد رؤيته يستمتع بأي شيء».
وقال ألكاراز، عقب فوزه في الدور الأول: «إن قصة شعره الجديدة كانت نتيجة سوء تعامل شقيقه مع ماكينة الحلاقة، عندما أراد قص شعره قبل البطولة».

 

