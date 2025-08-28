الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
هوفنهايم يُعير مهاجمه إلى فيرونا

هوفنهايم يُعير مهاجمه إلى فيرونا
28 أغسطس 2025 10:55

 
برلين (د ب أ)

رحل جيفت أوربان مهاجم هوفنهايم عن النادي الألماني، بعد ستة أشهر فقط من انضمامه قادماً من أولمبيك ليون الفرنسي.
وينضم المهاجم النيجيري إلى هيلاس فيرونا الإيطالي على سبيل الإعارة مع بند للشراء، لم يتم الكشف عن قيمته.
تألق أوربان مع جنت البلجيكي، حيث سجل 32 هدفاً في 52 مباراة لينتقل إلى أولمبيك ليون مقابل 14 مليون يورو، ولكن لم يثبت نفسه مع الفريق الفرنسي.
وأعلن هيلاس فيرونا عن تعاقده مع أوربان على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء من نادي هوفنهايم.
انضم أوربان إلى أولمبيك ليون في 2024، وسجل 5 أهداف في بطولتي الدوري الفرنسي وكأس فرنسا.
ولعب المهاجم النيجيري في النصف الثاني من الموسم الماضي بقميص هوفنهايم، حيث سجل 4 أهداف في 13 مباراة.
وقال النادي الإيطالي في بيان «نرحب كثيراً بجيفت أوربان، ونتمنى له التوفيق على المستويين الشخصي والرياضي في خطوته الجديدة معنا». 

 

 

الدوري الألماني
البوندسليجا
هوفنهايم
الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا
ليون
