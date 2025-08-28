هوفنهايم يُعير مهاجمه إلى فيرونا



برلين (د ب أ)



رحل جيفت أوربان مهاجم هوفنهايم عن النادي الألماني، بعد ستة أشهر فقط من انضمامه قادماً من أولمبيك ليون الفرنسي.

وينضم المهاجم النيجيري إلى هيلاس فيرونا الإيطالي على سبيل الإعارة مع بند للشراء، لم يتم الكشف عن قيمته.

تألق أوربان مع جنت البلجيكي، حيث سجل 32 هدفاً في 52 مباراة لينتقل إلى أولمبيك ليون مقابل 14 مليون يورو، ولكن لم يثبت نفسه مع الفريق الفرنسي.

وأعلن هيلاس فيرونا عن تعاقده مع أوربان على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء من نادي هوفنهايم.

انضم أوربان إلى أولمبيك ليون في 2024، وسجل 5 أهداف في بطولتي الدوري الفرنسي وكأس فرنسا.

ولعب المهاجم النيجيري في النصف الثاني من الموسم الماضي بقميص هوفنهايم، حيث سجل 4 أهداف في 13 مباراة.

وقال النادي الإيطالي في بيان «نرحب كثيراً بجيفت أوربان، ونتمنى له التوفيق على المستويين الشخصي والرياضي في خطوته الجديدة معنا».