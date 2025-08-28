ميلان ينضم إلى سباق التعاقد مع نكونكو



ميلانو (د ب أ)



أصبح نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم أحدث الفرق التي أبدت اهتمامها بالتعاقد مع الفرنسي كريستوفر نكونكو، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة (سكاي سبورتس).

وكان نادي لايبزج الألماني أجرى مفاوضات مع إدارة تشيلسي بشأن نكونكو، في حين تم رفض عرض بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني (البوندسليجا)، للتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة.

ويرغب تشيلسي ونكونكو فقط في إبرام صفقة دائمة، فيما تقدّر قيمة اللاعب بـ43 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف.

ووفقاً لشبكة (سكاي) في نسختها الإيطالية، كان إنتر ميلان الإيطالي أيضاً مهتماً بضم نكونكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حالياً.

وكان ميلان تلقى خسارة مفاجئة 1 - 2 أمام ضيفه كريمونيسي، يوم السبت الماضي، في مستهل مبارياته بالموسم الجديد لبطولة الدوري الإيطالي، فيما يستعد الآن لملاقاة مضيفه ليتشي، الجمعة، في افتتاح منافسات المرحلة الثانية للمسابقة المحلية.