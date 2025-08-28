إبداع ميسي يقود إنتر ميامي إلى نهائي «كأس الدوريات»



نيويورك (أ ب)



سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين، ليقود فريقه إنتر ميامي للفوز على أورلاندو سيتي 3 -1، ليتأهل لنهائي كأس الدوريات لكرة القدم.

ويلتقي إنتر ميامي في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل مع سياتل ساوندرز الذي تغلب على لوس أنجليس جالاكسي 2-صفر.

وعاد ميسي إلى المشاركة للمرة الثانية خلال أسبوعين بعد انتكاسة في تعافيه من إصابة في أوتار الركبة.

وافتتح ماركو باشاليتش التسجيل لفريق أورلاندو قبل نهاية الشوط الأول، في لقطة كانت بحاجة لمراجعة حكم الفيديو المساعد (الفار) لاحتمال وجود لمسة يد.

وعادل ميسي النتيجة في الدقيقة 77 من ركلة جزاء احتسبت إثر إسقاط تاديو ألندي داخل منطقة الجزاء.

وعاد ميسي ليبدع مرة أخرى في الدقيقة 88 حين تبادل الكرة مع جوردي ألبا قبل أن يسجل هدف التقدم لميامي. وبطريقة مماثلة جداً لهدف ميسي الثاني، مرر تيلاسكو سيجوفيا الكرة إلى لويس سواريز قبل أن يستعيدها منه ليضع الهدف الثالث الذي أكد الانتصار، وكان إنتر ميامي فاز باللقب في 2022.