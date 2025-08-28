سابالينكا تهرب من «الطريق الطويل» في «فلاشينج ميدوز»



نيويورك (رويترز)



تجاوزت حاملة اللقب أرينا سابالينكا بداية صعبة لتتأهل للدور الثالث في بطولة أميركا المفتوحة للتنس بفوزها 7-6 و6-2 على الروسية غير المصنفة بولينا كوديرميتوفا.

وفي لقائهما السابق الوحيد، عوضت سبالينكا تأخرها بمجموعة لتفوز بنهائي بطولة برزبين في يناير كانون الثاني، وكانت المصنفة الأولى عالمياً في موقف دفاعي مرة أخرى في بداية المباراة في نيويورك.

وقالت سبالينكا «كانت المجموعة الأولى متقاربة وشرسة للغاية، شعرت أن الأمر يتعلق أكثر بالإرسال والضربة الأولى، كانت سريعة للغاية، شعرت بتحسن كبير في المجموعة الثانية خلال أشواط استقبال إرسالها، سعيدة لأنني حافظت على قوتي في المجموعة الأولى».

وأنقذت أربع نقاط لكسر إرسالها، قبل أن تفقد إرسالها في الشوط الافتتاحي، لكنها تعافت على الفور وأكدت تفوقها في وقت متأخر في المجموعة الأولى المتكافئة بتسديدة رائعة عبر الملعب لتتقدم 3-1 في الشوط الفاصل.

وأطلقت كوديرميتوفا المصنفة 67 عالمياً ضربة أمامية خارج الملعب لتمنح المجموعة الأولى لسبالينكا، قبل أن تجد اللاعبة الروسية (22 عاماً) نفسها متأخرة بكسر مبكر في المجموعة التالية، وتواجه طريقاً طويلاً للعودة، بعد تفاقم مشكلة في الساق.

واستأنفت المباراة بعد تلقيها العلاج، وبدا أنها مستعدة لاستعادة إرسالها بعد كسره، قبل أن تستعيد سبالينكا توازنها وتتقدم 3-1 في الشوط الفاصل، بفضل خطأ سهل آخر من اللاعبة الروسية.

كان الأمر واضحاً عندما فازت سبالينكا بالشوط التالي وصمدت لاعبة روسيا البيضاء لتضرب موعداً مع وصيفة بطلة عام 2021 الكندية ليلى فرنانديز في إعادة للقائهما في قبل النهائي قبل أربع سنوات.

وتغير الكثير بالنسبة لسبالينكا منذ الهزيمة في ثلاث مجموعات، وقالت إنها تركز بشكل كامل على الفوز بلقب آخر في بطولة أميركا المفتوحة واللقب الرابع لها في البطولات الأربع الكبرى بشكل عام.

وأضافت: «أعرف أنه إذا تمكنت من تقديم أدائي والقتال من أجل كل نقطة، فسأحصل على فرصتي، كل ما أحاول فعله هو التركيز على نفسي، وتقديم أفضل قتال ممكن في كل مرة ألعب فيها أمامكم جميعاً».