«صرخة» تكلف ميدفيديف 40 ألف دولار!

نيويورك (د ب أ)



تلقى الروسي دانييل ميدفيديف غرامة مالية تجاوزت 40 ألف دولار، عقب انفعاله الشديد خلال مباراة خسارته في الدور الأول من بطولة أميركا المفتوحة للتنس أمام الفرنسي بنيامين بونزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن ميدفيديف ظهر غاضباً بشدة، بعدما تم السماح لبونزي بإعادة إرساله الأول عند النقطة الفاصلة في المجموعة الثالثة، إثر دخول أحد المصورين إلى أرض الملعب.

وأعرب ميدفيديف عن احتجاجه على القرار للحكم جريج ألينسورث، وأشعل أجواء المدرجات وهو يصرخ: «هل أنت رجل؟ لماذا ترتجف؟ إنه يريد العودة إلى المنزل يا جماعة، لا يحب أن يكون هنا، هو يتقاضى أجره على المباراة، وليس بالساعة».

وواصل اللاعب الروسي المثير للجدل تحفيز الجماهير وإشعال الأجواء، لتتأخر المباراة أكثر من ست دقائق قبل أن يتمكن بونزي ً من تنفيذ إرساله.

وأنقذ ميدفيديف النقطة الفاصلة وفاز بالمجموعة الثالثة والرابعة، لكنه خسر اللقاء في المجموعة الخامسة، بعدما ظل يحطم مضربه مراراً على أرضية الملعب.

وتقرر تغريمه 30 ألف دولار بسبب السلوك غير الرياضي، إضافة إلى 12500 دولار أخرى بسبب إساءة استخدام المضارب أو المعدات.

يذكر أن جائزة الدور الأول في بطولة أمريكا المفتوحة هذا العام هي 110 ألف دولار، مما يعني أنه تم خصم حوالي 40 في المئة من الجائزة المالية التي يحصل عليها ميدفيديف.