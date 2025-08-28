مانشستر يونايتد الأسوأ في القيمة السوقية بـ «البريميرليج»!



معتز الشامي ( أبوظبي)



عاد الضغط على روبن أموريم، خاصة بعد إنفاقه الصيفي الضخم الذي بلغ 200 مليون جنيه إسترليني، ولا يزال فريقه ينتظر فوزه الأول هذا الموسم، ورغم التعاقدات الضخمة مع ماتيوس كونيا وبريان مبيومو وبنجامين سيسكو، عانى اليونايتد تسجيل الأهداف، وفشل في السيطرة على الوسط، ونتيجة لذلك قد يعودون إلى سوق الانتقالات قبل أقل من أسبوع من إغلاق باب الانتقالات.

ومع ذلك، لطالما تعرض النادي لانتقادات لعدم استغلاله للصفقات الجديدة، وأتُهم بعرقلة مسيرة عدد من اللاعبين الواعدين، يبدو أن هذه الادعاءات مدعومة بنتائج جديدة من خبير إحصائي، تم الكشف عنها بعد أول جولة للدوري الإنجليزي، ووفقاً لموقع «Transfermarkt» يحتل اليونايتد قاع جدول مقارنة تكلفة تشكيلات أندية الدرجة الأولى الحالية مقابل قيمتها السوقية، وتشير التقديرات إلى أن تكلفة بناء فريق «الشياطين الحمر»، البالغة 1.1 مليار جنيه إسترليني، تُقزّم قيمته السوقية إلى 769 مليون جنيه إسترليني.

ويمثل هذا، بالطبع، خسارة فادحة قدرها 322.9 مليون جنيه إسترليني، مما يُبرز تماماً سبب اضطرارهم لقبول صفقات مخفضة للتخلص من عدد من اللاعبين، وهم مجموعة غير مرغوب فيها من النجوم، بما في ذلك جادون سانشو وأنتوني.

وبدلاً من المخاطرة بالاحتفاظ بلاعبين في النادي لا يرغبون ببساطة في البقاء هناك لستة أشهر أخرى، خفض اليونايتد أسعاره بشكل كبير، وسانشو، الذي تم شراؤه من بوروسيا دورتموند مقابل 73 مليون جنيه إسترليني في يوليو 2021، قد يُباع الآن مقابل 17 مليون جنيه إسترليني فقط، ويتكبد الفريق أيضاً خسائر بسبب احتمال رحيل راسموس هوجلوند، وأنتوني، وتيريل مالاسيا، بينما لم يصل تشيلسي بعد إلى تقييم أليخاندرو جارناتشو، مع ذلك، ليس اليونايتد النادي الوحيد الذي يعاني عجزاً كبيراً في الميزانية.

حيث يعد تشيلسي من أكثر الفرق التي تواجه عجزاً بين الإنفاق والقيمة الحقيقية للفريق وأسعار اللاعبين، حيث أنفق تشيلسي حوالي 1.2 مليار جنيه إسترليني على تشكيلته، وفق موقع«ترانسفير ماركت»، لكن قيمة نفس المجموعة من اللاعبين تبلغ الآن مليار جنيه إسترليني، بخسارة قدرها 227.5 مليون جنيه إسترليني، ويحتل وستهام المركز الثالث، بفارق -63 مليون جنيه إسترليني، بينما يتقدم عليه بورنموث بفارق ضئيل بـ 38.5 مليون جنيه إسترليني.

كما تكبد توتنهام خسارة، وإن كانت ضئيلة، بلغت 11.9 مليون جنيه إسترليني، وفي الطرف الآخر من الجدول، تتربع أندية أخرى على القمة من حيث ارتفاع القيمة السوقية للفريق، مقارنة بما تم انفاق، ويحل أرسنال في القمة، محققاً ربحاً قدره 315.9 مليون جنيه إسترليني بعدما أنفق 826 مليون جنيه إسترليني على تشكيلته، التي تبلغ قيمتها الآن 1.1 مليار جنيه إسترليني، كما حقق برايتون، المعروف ببراعته في إدارة الأعمال، ربحاً كبيراً قدره 150.9 مليون جنيه إسترليني، وهو في المركز الثاني.

وحل مانشستر سيتي ثالثاً من حيث تحقيق أرباح في القيمة السوقية للفريق مقارنة بحجم الإنفاق، حيث أنفق 987.3 مليون جنيه إسترليني، لكن قيمة تشكيلته الآن ارتفعت لتبلغ 1.1 مليار جنيه إسترليني.