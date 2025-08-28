الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

ألكاراز.. «الفوز الساحق» في «فلاشينج ميدوز»

28 أغسطس 2025 11:47

 
نيويورك (رويترز)

شق كارلوس ألكاراز طريقه بقوة للدور الثالث في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، بفوزه الساحق 6-1 و6-صفر و6-3 على الإيطالي ماتيا بيلوتشي، وأقر بعد ذلك بأن ذكريات الخروج المفاجئ من الدور الثاني العام الماضي ما زالت عالقة في ذهنه.
وكسر اللاعب الإسباني إرسال منافسه سبع مرات دون أن يواجه أي نقطة لكسر إرساله في المباراة الأولى في الفترة المسائية على ملعب آرثر آش، حيث أرسل 32 ضربة ناجحة وفاز بنسبة 86 بالمئة من نقاط إرساله الأول.
وضمن المصنف الثاني ألكاراز، الفائز باللقب عام 2022، عدم تكرار رحيله المبكر العام الماضي، إذ حدد إيقاع المباراة بكسر إرسال بيلوتشي مرتين في بداية المجموعة الافتتاحية، واستغل ضرباته الأمامية القوية وتسديداته المباشرة الحادة.
وقال ألكاراز في مقابلة في الملعب: «لعبت بشكل رائع من البداية وحتى الكرة الأخيرة، أعرف مستوى ماتيا، واليوم لم يكن يومه، حاولت الاستفادة القصوى من أخطائه مع محاولة البقاء في المباراة والوصول للإيقاع الجيد».
وحظي اللاعب الإيطالي بتشجيع من الجماهير عندما نجح في تجنب الخسارة في المجموعة الأولى بدون الفوز بأي شوط، لكن لم يكن هناك ما يوقف ألكاراز من فوزه الساحق 6-صفر في الثانية.
وواجه بيلوتشي صعوبة في إيجاد أي إيقاع في مواجهة شراسة اللاعب الإسباني من الخط الخلفي للملعب.
وبعد ذلك، قال ألكاراز إن خسارته أمام الهولندي بوتيك فان دي زاندزخلب في الدور ذاته العام الماضي كانت تدور في ذهنه.
وقال: «لأكون صادقاً، فكرت في العام الماضي عندما دخلت الملعب، بعض الأفكار السلبية راودتني. كنت متوتراً حيال ذلك، وكأنني أفكر: حسناً لا أريد تكرار ما فعلته العام الماضي، بالخسارة في الدور الثاني، أعتقد أنني قدمت مباراة قوية، حددت بعض الأهداف في بداية المباراة، وأعتقد أنني نجحت في ذلك. هناك بعض الأشياء التي يتعين علي تحسينها، والتي لم أفعلها كما أردت، لكن بشكل عام، أنا سعيد حقاً.
ويواجه ألكاراز في الدور الثالث الإيطالي لوتشيانو دارديري. 

 

التنس
أميركا
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
فلاشينج ميدوز
كارلوس ألكاراز
