4 فرسان يمثلون الإمارات في «الألعاب الآسيوية» بالبحرين

أبوظبي (وام)



يشارك 3 فرسان وفارسة من أبناء الإمارات، في منافسات قفز الحواجز لفئتي الفرق والفردي بدورة الألعاب الآسيوية للشباب «البحرين 2025»، المقررة إقامتها من 22 إلى 31 أكتوبر المقبل.

وقال محمد إبراهيم الناخي، مدير لجنة قفز الحواجز في اتحاد الفروسية والسباق، إن اختيار الفرسان المشاركين تم وفق معايير محددة، من بينها الألقاب والنقاط المحققة في البطولات المحلية، بالإضافة إلى الكفاءة المرتبطة بالإنجازات.

وأشار إلى أهمية برامج الإعداد من خلال معسكرات أوروبية، بالإضافة إلى مشاركة بعض الناشئين ضمن القائمة في الفعاليات الخاصة بقفز الحواجز في كل من أكاديمية بوذيب للفروسية، ونادي الشارقة للفروسية والسباق، لا سيما أن الألعاب الآسيوية تمثل منعطفاً مهماً في صقل خبرات الفرسان والفارسات.