نجوم «فلاشينج ميدوز» يعشقون الجولف

نيويورك (أ ب)



يبقى كارلوس ألكاراز من بين نجوم التنس الذين يستعدون لانطلاق بطولة أميركا المفتوحة للاستمتاع بممارسة هوايته بلعب الجولف.

بعد فوزه في الدور الأول ببطولة أميركا المفتوحة «فلاشينج ميدوز» هذا الأسبوع، استخدم ألكاراز الفائز بخمسة ألقاب جراند سلام، مضربه في الاحتفال على طريقة عصا الجولف، في إشارة لنجم الجولف، الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، الذي كان بين الحاضرين في مدرجات ملعب «آرثر آش».

ويتطلع العديد من النجوم الساعين للقب على الملاعب الصلبة في نيويورك، بمن فيهم النرويجي كاسبر رود، الذي خسر أمام ألكاراز في نهائي الرجال لعام 2022، والأمريكية جيسيكا بيجولا، وصيفة 2024 لفردي السيدات، لاستبدال كرات التنس الصفراء بكرات جولف بيضاء من أجل الاسترخاء، مثلما كان يفعل النجوم السابقون مثل السويسري روجر فيدرر والإسباني رافاييل نادال.

يسافر ألكاراز ورود أحياناً في جولات مع أنديتهما، وحرص النجم الإسباني على إيجاد فرصة لممارسة هوايته خلال بطولة ويمبلدون الشهر الماضي، حيث كان يلعب الجولف مع البريطاني آندي موراي في أيام الراحة، وكذلك أثناء استعداده لبطولة أمريكا المفتوحة.

وقال ألكاراز: «ألعب الجولف كلما سنحت لي أي فرصة».

ونشر رود، أحد أفضل لاعبي الجولف في التنس، صورة مع ألكاراز على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب عليها «من يتحدانا في مباراة؟».

وسبق أن سأل فيدرر: «من مستعد لمواجهتنا؟»، عندما نشر صورة برفقة نادال، وهما يلعبان الجولف في مايوركا في يوليو.

قال الإسباني سيرجيو جارسيا، الفائز بلقب للأساتذة لعام 2017 «لاعبو التنس مميزون في الجولف، لقد لعبت مع الكثير منهم».

وأضاف: «نادال مقاتل شرس في الجولف مثلما كان في ملاعب التنس».

ويقضي فيدرر مثل غيره من النجوم المعتزلين وقتاً في لعب الجولف، ليعوض ما فاته أثناء مسيرته الاحترافية.

قال ماكلروي، الذي أشرف على تدريب النجم السويسري قبل بضعة أشهر «فيدرر لديه إمكانات كبيرة، وأسلوب لعبه رائع».

وأضاف: «لم يلعب الجولف كثيراً عندما كان يلعب التنس، لأن الجولف كان يسبب له آلاما في أسفل ظهره، لكنه بدأ يلعب كثيراً ومتحمس للغاية، كما أن زوجته وأطفاله يلعبون أيضاً، لقد تحولت عائلته من عائلة تنس إلى عائلة جولف».

وينتمي الأميركي سيباستيان كوردا لعائلة جمعت بين مهارات التنس والجولف، حيث كان والداه لاعبي تنس محترفين، وكانت والدته ريجينا ضمن أفضل 30 لاعبة في التصنيف العالمي، وتُوج والده بيتر ببطولة أستراليا المفتوحة عام 1998، وحل وصيفاً في بطولة فرنسا المفتوحة عام 1992، وشقيقتاه (نيللي) التي كانت المصنفة الأولى حتى وقت قريب، و(جيسيكا) يحترفان الجولف أيضاً.

وقال كوردا: «التنس والجولف رياضتان فرديتان، وأي رياضي يكون لديه روح تنافسية للفوز بأي شيء»، مضيفاً «هناك الكثير من التحديات في الجولف، ولاعبو التنس يعشقون حل المشكلات، إنه جزء أساسي من اللعبة».

وقالت بيجولا: «أعتقد أن الجولف لعبة مريحة، لكنها تمثل تحدياً ذهنياً، أحب حل المشكلات والتفكير فيها جيداً ومحاولة اللعب بذكاء، وأشعر أنها تطورني ذهنياً».

وقال رود، الذي وصف نفسه بلاعب مبتدئ في الجولف ستتمتع منطقة شمال شرق أميركا بملاعب جولف رائعة، بالإضافة إلى بالم سبرينجز وميامي».

وأضاف النرويجي: «لحظة دخول الكرة في الحفرة ممتعة، وتنسى معها كل شيء، أحب هذا الشعور كثيراً».