الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الإمارات للدراجات» يُتوج بـ «المرحلة الخامسة» من «طواف إسبانيا»

«الإمارات للدراجات» يُتوج بـ «المرحلة الخامسة» من «طواف إسبانيا»
28 أغسطس 2025 11:55

 
فيجيريس (وام)

أخبار ذات صلة
اهتمام إعلامي لافت في مصر بزيارة رئيس الدولة
الإمارات تواصل دعم مخابز مخيمات النازحين في قطاع غزة


أحرز فريق الإمارات أكس آر جي للدراجات الهوائية، لقب المرحلة الخامسة «سباق ضد الساعة» ، ضمن طواف إسبانيا «لا فويلتا»، متفوقاً على فريق فيسما ليز بايك صاحب المركز الثاني بفارق 8 ثوان، ليتقدم بذلك كل من دراجيه جواو الميدا وخوان أيوسو في التصنيف العام للسباق.
وتمكن فريق الإمارات من إنهاء مسافة السباق البالغة 24.1 كيلومتر في زمن 25 دقيقة و26 ثانية.
وبهذا الفوز صعد دراجو الفريق، خوان أيوسو، وجواو ألميدا، ومارك سولر، إلى المراكز الثاني والثالث والرابع على الترتيب في التصنيف العام ليصبح فريق الإمارات على بعد 8 ثوانٍ فقط من متصدر السباق، الدنماركي يوناس فينجارد، فيما حقق الفريق إجمالاً 74 انتصاراً خلال عام 2025.

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
الدراجات الهوائية
إسبانيا
آخر الأخبار
أوكراني يحمل خشباً لتغطية نوافذ مكسورة عقب هجوم صاروخي روسي على كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: الضربات الروسية على كييف تهدد خطة ترامب للسلام
اليوم 02:09
جنود لبنانيون خارج قاعدة عسكرية لدى وصول شاحنات محملة بأسلحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات
اليوم 02:09
تصاعد الدخان جراء انفجار في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انفجارات عنيفة تهز صنعاء
اليوم 02:09
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء الحرب الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطر ومصر مصممتان على الوصول لوقف إطلاق النار في غزة
اليوم 02:08
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
الأخبار العالمية
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
اليوم 02:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©