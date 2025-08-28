«الإمارات للدراجات» يُتوج بـ «المرحلة الخامسة» من «طواف إسبانيا»



فيجيريس (وام)



أحرز فريق الإمارات أكس آر جي للدراجات الهوائية، لقب المرحلة الخامسة «سباق ضد الساعة» ، ضمن طواف إسبانيا «لا فويلتا»، متفوقاً على فريق فيسما ليز بايك صاحب المركز الثاني بفارق 8 ثوان، ليتقدم بذلك كل من دراجيه جواو الميدا وخوان أيوسو في التصنيف العام للسباق.

وتمكن فريق الإمارات من إنهاء مسافة السباق البالغة 24.1 كيلومتر في زمن 25 دقيقة و26 ثانية.

وبهذا الفوز صعد دراجو الفريق، خوان أيوسو، وجواو ألميدا، ومارك سولر، إلى المراكز الثاني والثالث والرابع على الترتيب في التصنيف العام ليصبح فريق الإمارات على بعد 8 ثوانٍ فقط من متصدر السباق، الدنماركي يوناس فينجارد، فيما حقق الفريق إجمالاً 74 انتصاراً خلال عام 2025.