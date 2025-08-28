الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كريستي بيم: لا أستوعب كيف أقصينا مانشستر يونايتد؟

كريستي بيم: لا أستوعب كيف أقصينا مانشستر يونايتد؟
28 أغسطس 2025 12:11

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
أموريم بعد الإقصاء من كأس الرابطة: «شيء ما يجب أن يتغيّر»
أونانا يرتكب 9 أخطاء كارثية.. هكذا سقط «المان يونايتد»


قال كريستي بيم، حارس جريمبسي الإنجليزي لكرة القدم، إنه لم يستوعب بعد حقيقة إقصاء فريقه لفريق مانشستر يونايتد من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزي لكرة القدم، بعد الفوز عليه 12 - 11 بركلات الترجيح.
وسدد بريان مبيومو الكرة في العارضة في ركلة الترجيح الثانية ليحسم مواجهة الدور الثاني لفريق جريمبسي، وذلك بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2 وإجمالاً، استمرت ركلات الترجيح 18 دقيقة.
وكشف بيم أنه كان مشجعاً لمانشستر يونايتد، وقال في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا):«لم استوعب الأمر بعد، أنا مشجع لمانشستر يونايتد، ولذلك أشعر ببعض الغضب في داخلي، ليال كهذه هي السبب الذي نلعب من أجله كرة القدم، إنه أمر رائع حقاً».
وأضاف:«كان ينبغي أن أؤدي بشكل أفضل (في ركلات الترجيح) أليس كذلك؟ تصديت لكرة واحدة لكي أحافظ على استمرارنا، وتكفل الزملاء بالباقي، إنه أمر رائع». وسجل تشارلز فيرنام هدف التقدم لجريمبسي في الدقيقة 22، وأضاف تيرير وارين الهدف الثاني، وبعدها، تمكن مبيومو من تقليص الفارق في الدقيقة 75، ثم أضاف هاري ماجوير هدف التعادل في الدقيقة 89 .
وأكد فيرنام أن التوتر كان سيغلب عليه خلال ركلات الترجيح، وقال فيرنام لشبكة «سكاي سبورتس»:«كانت لحظات انتظار مفعمة بالتوتر، ومع استمرار الركلات واحدة تلو الأخرى، لم نكن نعرف ما سيحدث، سجلنا وقلنا: حسناً، لدينا فرصة، ثم واصلوا هم التسجيل».
وأضاف:«إنه شعور مذهل، سيظل معنا للأبد، كانت الرسالة طوال الأسبوع تدور حول الإيمان بقدراتنا ومعرفة قيمتنا الحقيقية».

إنجلترا
كأس رابطة الأندية الإنجليزية
مانشستر يونايتد
آخر الأخبار
أوكراني يحمل خشباً لتغطية نوافذ مكسورة عقب هجوم صاروخي روسي على كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: الضربات الروسية على كييف تهدد خطة ترامب للسلام
اليوم 02:09
جنود لبنانيون خارج قاعدة عسكرية لدى وصول شاحنات محملة بأسلحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات
اليوم 02:09
تصاعد الدخان جراء انفجار في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انفجارات عنيفة تهز صنعاء
اليوم 02:09
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء الحرب الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطر ومصر مصممتان على الوصول لوقف إطلاق النار في غزة
اليوم 02:08
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
الأخبار العالمية
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
اليوم 02:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©