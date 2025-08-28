كريستي بيم: لا أستوعب كيف أقصينا مانشستر يونايتد؟



لندن (د ب أ)



قال كريستي بيم، حارس جريمبسي الإنجليزي لكرة القدم، إنه لم يستوعب بعد حقيقة إقصاء فريقه لفريق مانشستر يونايتد من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزي لكرة القدم، بعد الفوز عليه 12 - 11 بركلات الترجيح.

وسدد بريان مبيومو الكرة في العارضة في ركلة الترجيح الثانية ليحسم مواجهة الدور الثاني لفريق جريمبسي، وذلك بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2 وإجمالاً، استمرت ركلات الترجيح 18 دقيقة.

وكشف بيم أنه كان مشجعاً لمانشستر يونايتد، وقال في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا):«لم استوعب الأمر بعد، أنا مشجع لمانشستر يونايتد، ولذلك أشعر ببعض الغضب في داخلي، ليال كهذه هي السبب الذي نلعب من أجله كرة القدم، إنه أمر رائع حقاً».

وأضاف:«كان ينبغي أن أؤدي بشكل أفضل (في ركلات الترجيح) أليس كذلك؟ تصديت لكرة واحدة لكي أحافظ على استمرارنا، وتكفل الزملاء بالباقي، إنه أمر رائع». وسجل تشارلز فيرنام هدف التقدم لجريمبسي في الدقيقة 22، وأضاف تيرير وارين الهدف الثاني، وبعدها، تمكن مبيومو من تقليص الفارق في الدقيقة 75، ثم أضاف هاري ماجوير هدف التعادل في الدقيقة 89 .

وأكد فيرنام أن التوتر كان سيغلب عليه خلال ركلات الترجيح، وقال فيرنام لشبكة «سكاي سبورتس»:«كانت لحظات انتظار مفعمة بالتوتر، ومع استمرار الركلات واحدة تلو الأخرى، لم نكن نعرف ما سيحدث، سجلنا وقلنا: حسناً، لدينا فرصة، ثم واصلوا هم التسجيل».

وأضاف:«إنه شعور مذهل، سيظل معنا للأبد، كانت الرسالة طوال الأسبوع تدور حول الإيمان بقدراتنا ومعرفة قيمتنا الحقيقية».